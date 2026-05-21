Gran Hermano Generación Dorada: de Charlotte Caniggia a Andrea del Boca, los participantes que se sumaron a la casa

Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) tuvo una noche de cambios inesperados con el ingreso de nuevos participantes que revolucionaron la casa.

Yisela “Yipio” Pintos y Lola Tomaszeuski fueron las elegidas por el público de Telefe para volver a la casa de Gran Hermano Generación Dorada mediante el repechaje, mientras que Brian Sarmiento y Andrea del Boca obtuvieron Golden Tickets para hacer su reingreso en la competencia.

Charlotte Caniggia se sumó a la casa más famosa de la televisión. En una gala explosiva, la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis se sumó al reality. “Están todos relocos ”, opinó la mediática sobre los participantes que quedan en la competencia.

Mariela Prieto, la esposa de Claudio “El Turco” García , ingresó al reality esta noche. Es botinera, lo dice con orgullo, y no le importa lo que piensen. Mariela Prieto lleva 28 años al lado del “Turco”, el exdelantero de Racing y la Selección Argentina, y en ese tiempo se convirtió en un personaje tan comentado como su propio marido.

Nació el Tucumán, pero vive en Buenos Aires. Tiene un emprendimiento de cepillos de dientes, “es algo que diseñé desde cero, mi objetivo principal es ser exitoso en mi emprendimiento”. Se define como una persona muy ambiciosa y competitiva.

Nenu López

Nació en Galicia, España, y se define como bailarina, modelo, estudiante y emprendedora. “Vengo a demostrar que las rubias no son todas huecas”, afirmó la nueva participante. Sin dudarlo, afirmó que creció viendo Gran Hermano, que tiene todas las jugadas en su mente y que va a entrar a podar a todas las plantas.

Sebastián Cola

"Trabajo con un grupo de 100 personas todos los días, así que en Gran Hermano la descoso. Yo sé que soy un montón, pero soy un tipo muy inteligente y no me canso de decirlo. Tengo una personalidad fuerte, no me enojo nunca, soy un quilombo.

Gran Hermanos nuevos participantes Nueve participantes ingresaron por primera vez a la casa de GH.

Tati Luna

Es de Montevideo, estudia abogacía y afirma tener un carácter muy fuerte. “Compleja, auténtica, muy espontánea, soy sensible pero no débil, no me achico ante nadie. Soy una persona que despierta pasiones, algunos me aman y otros me odian, a mi me importa que me conozcan a fondo, y si me van a amar o odiar, sea con fundamento”.

Juan Carlos López

Se presenta como argentino, bailarín, stripper y una persona que no le importan los prejuicios. “Creo que hay dos cosas importantes en la vida, aprender y divertirse”, compartió.

Steffany Pereira

Su mamá es brasilera y su papá es paraguayo, así que se define como “brasiguaya”. Es influencer y figura pública en Paraguay. Se define como una persona alegre, un poco creída y muy vanidosa. “Seguramente cuando entre en la casa de Gran Hermano voy a enloquecer, de tan feliz que voy a estar. Pero si me buscan, me van a encontrar”, sentenció.

Leandro Nigro

Es de Zárate, Provincia de Buenos Aires, se dedica a las redes sociales, es creador de contenido, influencer y streamer, donde hace contenido principalmente de fútbol. “Soy enfermo fanático de San Lorenzo por mi viejo y representa algo muy importante en mi vida”, reveló el jugador.