Iván de Pineda vuelve a sus raíces para ser la cara de una reconocida marca europea

Pasado el tiempo, el conductor argentino marcó presencia en programas de renombre como "Resto del Mundo" y el actual "Pasapalabra".

Pero ahora, sus raíces volvieron a llamarlo, y a sus 45 años volverá a ser la cara de Versace, con Donatella Versace a la cabeza de la compañía italiana.

Según informaron oficialmente, "los supermodelos Mark Vanderloo e Iván de Pineda son las estrellas de la campaña masculina de Versace para la primavera-verano de 2023, casi tres décadas después de haber protagonizado su primera campaña con la marca", indica el sitio espectáculos Mendoza.

"Realizada por los fotógrafos Mert & Marcus, la serie de retratos de estudio de los modelos se inspira en las campañas originales de 1996, año en el que Mark e Iván debutaron con la marca, y que rinde homenaje a ambos como lo que son, auténticas leyendas de Versace, ahora y siempre", agregaron desde la reconocida marca.

A su vez, Donatella expresó: "Me encantan estas imágenes de Mark e Ivan. Desde los 90 han definido lo que es ser poderoso, sexy, sensible y cariñoso. Son verdaderos hombres de Versace, no tienen miedo de expresar su creatividad a través de la ropa y su amistad a través de la cercanía de su relación".