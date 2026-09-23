Habló el acusado de acosar a Sofía Gonet y su tatuador reveló qué le decía sobre ella: "Me dijo que la admiraba"

Claudio Hernán Di Carlo negó estar obsesionado con la influencer y sostuvo que los diseños respondían a una “promesa personal”.

Claudio Hernán Di Carlo, conocido en redes sociales como Hernán Bloquero y señalado por Sofía Gonet por acosarla durante años, rompió el silencio después de quedar en el centro de la polémica y negó estar obsesionado con la influencer, mientras que el tatuador que realizó varios de los diseños vinculados a ella contó la explicación que recibió de su cliente.

Las declaraciones se conocieron después de que Homero Pettinato denunciara públicamente haber recibido amenazas de muerte y Gonet relatara que desde hace una década atraviesa una situación de acoso atribuida al mismo hombre, quien habría creado cuentas falsas y contactado también a personas vinculadas sentimentalmente con ella.

Di Carlo habló con Pablo Layus, de PrimiciasYa, y buscó despegar los tatuajes de una supuesta obsesión con la influencer: “Los tatuajes que me hice no fueron por fanatismo, admiración y mucho menos obsesión. Me los hice por una promesa que pertenece al plano privado” , aseguró.

El hombre también cuestionó la manera en la que fue presentado públicamente después de que el caso tomara repercusión: “Los videos y zócalos de ‘el hombre obsesionado con La Reini Gonet’ no van. Están equivocados con lo que pusieron. No soy obsesivo, fanático ni admirador. Yo lo he hecho millones de veces en mis historias” , sostuvo.

El hombre señalado por la influencer negó estar obsesionado con ella y vinculó sus tatuajes con una “promesa personal”.

Sus declaraciones llegaron después de que Gonet expusiera públicamente la situación que asegura atravesar desde hace diez años y Pettinato denunciara que el mismo hombre lo persigue virtualmente desde febrero de 2025. El caso escaló luego de la difusión de un gesto interpretado como una amenaza de muerte contra el conductor.

En paralelo, comenzaron a circular imágenes de los distintos tatuajes relacionados con Gonet que Di Carlo se realizó durante los últimos años, entre ellos diseños vinculados directamente con la influencer.

Según el tatuador, Di Carlo le había dicho que los diseños eran en honor a “La Reini” y que la admiraba.

Qué contó el tatuador sobre los diseños dedicados a “La Reini”

En medio de la repercusión apareció el testimonio del hombre encargado de realizarle varios de esos tatuajes. En La mañana con Moria, explicó que conoció a Di Carlo hace aproximadamente dos años cuando llegó a su local como cualquier otro cliente.

“Quería hablar y defenderme porque la gente me está acosando bastante. Yo a esta persona la conozco hace dos años. Llegó a mi local como cualquier otro cliente, a través de las redes sociales”, explicó el tatuador, quien además rechazó tener una relación de amistad con él.

Según relató, el primer diseño fue el nombre “Sofía” acompañado por un corazón en el brazo. Con el tiempo, Di Carlo comenzó a solicitar otros trabajos relacionados y el tatuador decidió preguntarle quién era la mujer a la que hacían referencia.

“Su primer tatuaje fue un ‘Sofía’ con un corazón en el brazo. Después empezó a pedirme más cosas relacionadas y las fue como ensamblando. En un momento, meses después, le pregunté quién era Sofía. Pensé que era un familiar de alguien, pero no, me dijo que era en honor a La Reini”, recordó.

El tatuador remarcó que solo mantuvo con él un vínculo profesional y reveló qué explicación recibió sobre los diseños: “Esta persona no es mi amiga, como dijeron en algunos medios. Yo lo traté siempre como a cualquier otro cliente, como a cualquier otra persona. Yo no voy preguntando por ahí el motivo de los tatuajes. Él me dijo que la admiraba a ella, que era un seguidor, pero nada más”, concluyó.