MUBI Fest confirmó la programación de películas de su edición 2026 en Buenos Aires

MUBI , la distribuidora global de películas, plataforma de streaming y productora, anuncia que la nueva edición del MUBI FEST Buenos Aires se celebrará del 22 al 25 de Octubre de 2026 en Cinépolis Houssay (Av. Córdoba 2135, CABA).

El festival reúne 21 títulos que combinan estrenos internacionales galardonados en Cannes, grandes producciones de cine latinoamericano, y clásicos restaurados que se convierten en una cita obligada para los cinéfilos ávidos por descubrir películas con miradas únicas y disruptivas.

En su cuarta edición, el anticipado festival proyectará títulos premiados en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Cannes. La esperada tercera película de Jane Schoenbrun, Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma , el slasher surrealista ganador de la Queer Palm durante el Festival de Cannes, tendrá su lugar en el MUBI FEST Buenos Aires , al igual que Hope: El primer impacto , la ambiciosa producción surcoreana de Na Hong jin.

Asimismo, Su propio infierno , del danés Nicolas Winding Refn, y Tierra de mi padre , de Pawe Pawlikowski, también podrán disfrutarse en esta edición. El film de Pawlikowski le valió el premio a Mejor Director en Cannes y suena fuerte para competir en la próxima edición de los premios Oscar, donde las miradas también estarán puestas en su protagonista, Sandra Hüller.

Como en todas sus ediciones, MUBI FEST propone recuperar el cine como una experiencia compartida, brindando la posibilidad de ver por primera vez en salas films sumamente destacados. Entre ellos, se encuentran Cobarde, el nuevo largometraje de Lukas Dhont que fue elegido por Bélgica para competir por una nominación en los premios Oscar. El film obtuvo el galardón en Cannes a Mejor Actor compartido entre sus protagonistas, Emmanuel Macchia y Valentin Campagne. Asimismo, Minotauro de Andrey Zvyagintsev, ganadora del Grand Prix en el festival internacional, también tendrá su estreno en MUBI FEST.

Por otro lado, El deshielo, la aclamada producción de la realizadora Manuela Martelli que fue seleccionada para representar a Chile en la carrera por el Oscar Internacional, se proyectará en MUBI FEST. Dentro de las premieres también se encuentran el documental Making Marie Antoinette de Eleanor Coppola, celebrando el 20 aniversario de la emblemática película de Sofia Coppola con material exclusivo del detrás de escena; y Sheep in the Box de Hirokazu Koreeda, otro gran título que pasó por Cannes.

En MUBI FEST convergen tanto producciones de voces autorales independientes como directores consagrados que perduran en el recuerdo de todo cinéfilo. Este año, el festival proyectará la elogiada Erupcja de Pete Ohs con protagónico de Charli XCX; The Chronology of Water, la ópera prima de Kristen Stewart; y la ganadora de Un Certain Regard en la edición 2025 de Cannes: La misteriosa mirada del flamenco de Diego Céspedes.

La nueva película del mexicano Fernando Eimbcke, Moscas, que fue destacada en la última edición de la Berlinale, también podrá disfrutarse en MUBI FEST. Además, los melómanos no querrán perderse PULP: ¿Qué harías por una canción más?, el documental definitivo sobre la banda britpop dirigido por Garth Jennings.

Los grandes autores tendrán su merecida presencia en la nueva edición de MUBI FEST. Videodrome de David Cronenberg se proyectará en 4K, Voilà Varda, la colección de cortometrajes de la recordada directora francesa Agnès Varda, también se verá en esta edición, junto a The Thing de John Carpenter también en 4K.

El cine argentino dice presente de la mano de la proyección en 4K de La casa del ángel de Leopoldo Torre Nilsson; La niña santa de Lucrecia Martel, y un programa doble imperdible de Adolfo Aristarain: Tiempo de revancha y Últimos días de la víctima.

Del 22 al 25 de octubre de 2026, en Cinépolis Houssay, MUBI FEST seguirá consolidándose en Buenos Aires como una plataforma ideal para disfrutar de proyecciones exclusivas y retrospectivas pensadas para los verdaderos amantes del séptimo arte.