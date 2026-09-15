"Harry Potter": la serie de HBO confirmó el nombre de tres actores que se suman para la segunda temporada + Agregar ámbito en









El anuncio se produce poco después de que HBO publicara un nuevo tráiler de la serie titulada "Harry Potter y la piedra filosofal" para su primera temporada.

La nueva serie llega a HBO y HBO Max en navidad.

HBO anunció los nombres que se unen al elenco de su nueva serie original, Harry Potter. Rafe Spall (Arthur Weasley), Molly Hewitt-Richards (Myrtle la Llorona) y Jasper Ambrose (Colin Creevey) formarán parte de la segunda temporada, que actualmente se encuentra en producción.

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El anuncio se produce poco después de que HBO publicara un nuevo tráiler de la serie —titulada Harry Potter y la piedra filosofal para su primera temporada— que ofrece una visión mucho más detallada del reparto y del primer año de Potter en Hogwarts.

Molly Hewitt-Richards, Rafe Spall y Jasper Ambrose. De qué trata la primera temporada de la serie de Harry Potter HBO también publicó una nueva descripción de la temporada: “Harry Potter no tiene nada de especial, o al menos eso le dice su tía Petunia. Pero cuando llega una misteriosa carta de admisión a la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería, se abre la puerta a un mundo oculto de magia, amistad y aventura. Sin embargo, tras los muros encantados de Hogwarts se esconden oscuros secretos. Harry deberá encontrar el valor para demostrar su valía frente al mago tenebroso más temible de todos”.

La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley. El elenco también incluye a John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid, entre otros. Kit Harington (Gilderoy Lockhart), Bonnie Hill (Ginny Weasley), Lenny Rush (Dobby) y Billy Barratt (Tom Riddle) formarán parte del elenco de la segunda temporada.

Basada en la aclamada serie de libros de J.K. Rowling, la producción cuenta con guion y producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como productor ejecutivo y dirigirá varios episodios para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también está a cargo de J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts, de Brontë Film and TV, así como de David Heyman, de Heyday Films.

Harry Potter se estrenará el 25 de diciembre de 2026 en HBO y Max.