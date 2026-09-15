Stray Kids: una joven murió en la previa del primer show de la banda de k-pop en Argentina + Agregar ámbito en









Durante la primera presentación de la en el Hipódromo de San Isidro una adolescente de apenas 16 años perdió la vida luego de sufrir una severa descompensación.

La banda de k-pop se encuentra en la Argentina presentando su show "STRAYCITY".

Una jornada que prometía convertirse en una fiesta inolvidable para los fanáticos de la música del k-pop en la Argentina terminó convertida en una inesperada tragedia. Durante la primera presentación de la banda Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro una adolescente de apenas 16 años perdió la vida luego de sufrir una severa descompensación.

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La triste noticia fue confirmada por el periodista especializado en casos policiales Mauro Szeta, quien detalló que el trágico episodio tuvo lugar en el predio del Hipódromo de San Isidro, donde miles de jóvenes se habían congregado para presenciar una de las fechas musicales más esperadas del calendario de shows internacional.

Tras conocerse la noticia, DF Entertainment, empresa encargada de la producción del show, emitió un comunicado dando mayores precisiones sobre el caso. Allí aseguran que la joven se desvaneció en las inmediaciones del Hipódromo y no durante el show cómo trascendió.

La joven fue trasladada al Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse” y a pesar de los intentos de reanimación, falleció poco tiempo después.

Comunicado de DF Entertainment sobre la trágica muerte de una joven en la previa del show de Stray Kids "DF Entertainment informa que el pasado 14 de septiembre, aproximadamente a las 19:00 horas, una persona se desvaneció en las inmediaciones del Hipódromo de San Isidro antes de ingresar al festival STRAYCITY. El personal de emergencias la asistió de inmediato y fue trasladada al Hospital Central de San Isidro 'Dr. Melchor Ángel Posse'. Lamentablemente, a pesar de los intentos de reanimación, falleció poco tiempo después", reza el comunicado.

"DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes. Cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho será brindada por dichas autoridades", concluyeron desde la productora. Esta noche Stray Kids vuelve a presentarse en el Hipódromo de San Isidro en el marco de la segunda función de su show "STRAYCITY".

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