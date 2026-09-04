HBO Max estrenará un documental dedicado a "Band of Brothers" por el 25 aniversario de la miniserie + Agregar ámbito en









El documental incluye nuevas entrevistas con las estrellas de la serie: Damian Lewis, Ron Livingston, Michael Cudlitz, Dale Dye, David Schwimmer y otros.

"Band of Brothers" se estreno en HBO el 9 de septiembre de 2001.

El 9 de septiembre, HBO Max estrenará el documental Band of Brothers: Legacy para celebrar el 25 aniversario de la icónica miniserie de HBO. Band of Brothers se estrenó el 9 de septiembre de 2001.

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Según HBO Max, Band of Brothers: Legacy pretende ofrecer "una mirada íntima a la producción de la serie y su impacto perdurable", sirviendo como "un homenaje a la innovadora serie que ayudó a preservar la historia de la Compañía Easy y a profundizar el aprecio público por los sacrificios de la Generación más grande".

El documental Legacy incluye nuevas entrevistas con las estrellas de la serie: Damian Lewis, Ron Livingston, Michael Cudlitz, Dale Dye, David Schwimmer y otros. Ofrecerán "reflexiones personales e historias detrás de cámaras", según la plataforma de streaming, rememorando "la experiencia de hacer la serie y explorando su perdurable impacto cultural". Band of Brothers: Legacy también incluirá imágenes de archivo y fotografías nunca antes vistas de la Compañía Easy y la Segunda Guerra Mundial.

Tráiler de Band of Brothers: Legacy Band of Brothers: Legacy es una producción de Playtone, la compañía de Tom Hanks. Hanks produjo la serie original y protagonizó su quinto episodio. El documental está dirigido por el ex boina verde Chase Millsap, con la producción ejecutiva de Hanks y Gary Goetzman, y la producción de Kirk Saduski, Richard Arlook y Sean Mullin. Spencer Millsap fue el director de fotografía y editor.

Ya existía un documental sobre Band of Brothers en HBO, protagonizado por Hanks. We Stand Alone: The Men of Easy Company se estrenó como complemento de la serie. Este documental, filmado en formato de historia oral de larga duración sobre la Compañía Easy, incluía entrevistas con veteranos vivos del 506.º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 101.ª División Aerotransportada.