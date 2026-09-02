HBO Max reveló un nuevo tráiler de la serie "Harry Potter y la Piedra Filosofal" + Agregar ámbito en









Basada en las aclamadas obras de J.K. Rowling, la serie cuenta con el guión y la producción ejecutiva de Francesca Gardiner.

La nueva serie de Harry Potter llegará a la pantalla el 25 de diciembre.

La nueva serie original de HBO, Harry Potter y la Piedra Filosofal, acaba de presentar un nuevo adelanto con el lanzamiento de su segundo teaser.

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Con un total de ocho episodios, la producción se estrenará el 25 de diciembre en HBO Max.

De qué trata la primera temporada de la serie de Harry Potter No hay nada de especial en Harry Potter — al menos eso es lo que su tía Petunia siempre dice. Sin embargo, en su cumpleaños número 11, una carta de admisión para la Escuela Hogwarts de Magia y Hechicería le abre las puertas a un mundo oculto, repleto de diversión, amistad y magia. Pero junto a esta nueva aventura también surgen grandes peligros, a medida que el joven mago se ve obligado a enfrentar a un temible enemigo de su pasado.

Elenco de Harry Potter y la Piedra Filosofal La primera temporada de la serie está protagonizada por Dominic McLaughlin (Harry Potter), Arabella Stanton (Hermione Granger) y Alastair Stout (Ron Weasley). El elenco también incluye a John Lithgow (Albus Dumbledore), Janet McTeer (Minerva McGonagall), Paapa Essiedu (Severus Snape) y Nick Frost (Rubeus Hagrid), entre otros nombres.

Basada en las aclamadas obras de J.K. Rowling, la serie cuenta con el guión y la producción ejecutiva de Francesca Gardiner. Mark Mylod se desempeña como director de varios episodios y productor ejecutivo para HBO, en asociación con Brontë Film and TV y Warner Bros. Television. La producción ejecutiva también incluye a J.K. Rowling, Neil Blair y Ruth Kenley-Letts (de Brontë Film and TV), junto a David Heyman (de Heyday Films).

La segunda temporada de la serie, que se basará en el libro “Harry Potter y la cámara secreta”, comenzará a filmarse esta primavera.