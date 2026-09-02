Nuevo Harry Potter vs. el original: las grandes diferencias entre los elencos

La serie de HBO Max renovará por completo el elenco de la saga, aunque mantendrá a los personajes clásicos y buscará una adaptación más fiel a los libros.

La primera temporada tendrá ocho episodios y adaptará Harry Potter y la piedra filosofal con un nuevo elenco y una mirada más cercana a los libros.

La historia de Harry Potter volverá a Hogwarts con una nueva generación de actores . La producción de HBO Max propone una adaptación televisiva de los siete libros de J.K. Rowling, con un reparto completamente renovado para los personajes principales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Dominic McLaughlin será Harry Potter, Arabella Stanton interpretará a Hermione Granger y Alastair Stout dará vida a Ron Weasley. Los tres fueron elegidos después de un proceso de casting que incluyó más de 32.000 audiciones de niños del Reino Unido e Irlanda.

El cambio no se limitará a los tres protagonistas. Personajes como Dumbledore, McGonagall, Snape y Hagrid también tendrán nuevos intérpretes, mientras que la serie buscará recuperar detalles y subtramas de los libros que quedaron fuera de las películas originales.

La diferencia más evidente estará en el trío protagonista . Dominic McLaughlin reemplazará a Daniel Radcliffe como Harry, Arabella Stanton ocupará el lugar de Emma Watson como Hermione y Alastair Stout será el nuevo Ron después de la interpretación de Rupert Grint.

El nuevo reparto fue elegido buscando acercarse a las edades y características de los personajes literarios. En el caso de Hermione, por ejemplo, la elección de Stanton fue destacada por su parecido con la descripción del personaje en los libros, mientras que los nuevos protagonistas tendrán la posibilidad de crecer junto con la historia.

La renovación también alcanza al elenco adulto. John Lithgow será Dumbledore, Janet McTeer interpretará a McGonagall, Paapa Essiedu será Snape y Nick Frost dará vida a Hagrid. Además, Lox Pratt asumirá el papel de Draco Malfoy, personaje que en las películas fue interpretado por Tom Felton.

Harry Potter, Hermione, Ron y los principales cambios

Harry Potter: Dominic McLaughlin será el nuevo protagonista, en reemplazo de Daniel Radcliffe. La serie parte desde una edad similar a la de Harry en los libros y permitirá seguir su crecimiento durante toda la historia.

Hermione Granger: Arabella Stanton ocupará el papel que hizo famoso a Emma Watson. La nueva adaptación buscará recuperar características físicas y de personalidad que estaban más presentes en la descripción literaria del personaje.

Ron Weasley: Alastair Stout interpretará al mejor amigo de Harry, después de la recordada actuación de Rupert Grint. Como ocurre con el resto del trío, tendrá por delante varias temporadas para desarrollar al personaje a medida que avance la historia.

Dumbledore, Snape y Hagrid: John Lithgow, Paapa Essiedu y Nick Frost asumirán respectivamente los papeles que en las películas interpretaron Richard Harris y Michael Gambon, Alan Rickman y Robbie Coltrane.

Draco Malfoy: Lox Pratt tomará el lugar de Tom Felton como el rival de Harry en Hogwarts. Su incorporación forma parte del amplio reparto infantil de la nueva producción.

El regreso a Hogwarts: fechas, producción y detalles de la primera temporada

La nueva serie comenzó su producción en Warner Bros. Studios Leavesden, en el Reino Unido, y estará encabezada por Francesca Gardiner como guionista y productora ejecutiva. Mark Mylod, conocido por su trabajo en Succession, también será productor ejecutivo y dirigirá varios episodios.

La primera temporada llevará el título Harry Potter and the Philosopher’s Stone y tendrá ocho episodios. A diferencia de las películas, la propuesta apunta a dedicar una temporada a cada libro para disponer de más tiempo para desarrollar personajes, escenas y subtramas.

En cuanto al estreno, HBO confirmó en marzo de 2026 que la primera temporada llegará en Navidad de 2026 a HBO y HBO Max, donde el servicio esté disponible. De esta manera, el regreso de Harry, Hermione y Ron marcará una nueva etapa para una franquicia que ya tuvo ocho películas entre 2001 y 2011.