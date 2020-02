"Outlander", serie de culto, ya lanzó su nueva temporada

“Outlander” comenzó sin mucha repercusión en 2014, producida por la señal Starz junto a Sony Pictures, que había comprado los derechos de la saga de novelas romántico-fantásticas de Diana Gabaldon. La premisa, en principio, parece simple: una enfermera de la sufrida Inglaterra de la Segunda Guerra Mundial es transportada casi mágicamente atrás en el tiempo hasta el siglo XVIII, donde conoce a un galante guerrero escocés y ambos se ven envueltos no sólo en un tórrido romance, sino también en los violentos levantamientos jacobitas. Una serie de revueltas que intentaban devolver al trono a Jacobo II y de esa manera volver a darle poder al linaje de los Estuardo.

Claro, temporada tras temporada, y siempre según los libros de Gabaldon -en un principio adaptados fielmente aunque, con el correr de los episodios, los productores se fueron tomando más y más licencias- la trama se fue volviendo progresivamente más compleja e intrincada. Si bien el centro fue el amor inmortal, capaz de superar el tiempo y el espacio, de la pareja estelar, la enfermera Catrina Balfe y el guerrero Sam Heughan, muchos otros personajes fueron y vinieron por los distintos episodios, incluyendo algunos villanos siempre dispuestos a poner en jaque el amor incondicional de la pareja protagónica. Además, las situaciones históricas también fueron variando sin perder de vista la premisa inicial, al punto de que en esta quinta temporada la acción transcurre en las colonias inglesas en Norteamérica, justo cuando se están dando las primeras señales de la Revolución de la que surgirían los Estados Unidos.

Por su originalidad “Outlander” ganó un fuerte culto, especialmente en la audiencia femenina, pero por su contenido fantástico y sus momentos épicos e históricos el programa también interesó al público adolescente y a televidentes de todo el mundo y edades, aunque siempre el fuerte fueron las audiencias anglosajonas –algo obvio dado los sitios y tiempos donde se desarrolla la acción-. Pero cierta fluctuación entre las series competidoras de “Outlander” por momentos hicieron zozobrar la continuidad de la serie, que sufrió rumores de cancelación hacia la tercera temporada. Pero su creador, Ronald D. Moore, a esa altura ya era un viejo lobo en la producción de series fantásticas que no iba a dejar que “Outlander” se vaya a pique tan fácilmente.

Ganador de un Emmy en 2008 por “Battlestar Galactica: Razor Flashbacks”, Moore es una personalidad muy conocida y discutida por las hordas de “trekkies” de todo el mundo. Los fans de las distintas sagas de la serie “Star Trek” aman u odian a Ronald D. Moore, que en los ’90 participó como guionista o productor de series o películas del programa inciado en los ’60 por Gene Roddenberry, incluyendo películas como “Star Trek: generations” y “Star Trek: First Contact” y series como la popular “Star Trek: the next generation”, famosa por presentar mal nuevo Capitan Picard interpretado por Patrick Stewart. Pero a fines de los ’90 Moore empezó a decepcionarse por las derivaciones argumentales de las subsiguientes tramas de las franquicias de Star Trek -especialmente con lo relacionado a “Star Trek Voyager”, y se dedicó a pleno a la tarea de revivir otra space opera televisiva, nada menos que “Battlestar Galactica” que originalmente había tenido como protagonista al patriarca de la legendaria serie “Bonanza”, Lorne Greene.

Finalmente Moore fue quien quien potenció las novelas de Diana Gabaldon, y dedicó estos años a la concreción de la serie “Outlander”. Para tranquilidad de los fans de este romance que viaja en el tiempo, cuando corrieron los rumores de la discontinuidad del programa, Moore logró estirar la vida de la serie como mínimo hasta una sexta temporada, o sea que hay “Outlander” asegurado por lo menos hasta fines del 2021.