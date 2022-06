HBO prepara la secuela de Game of Thrones con Jon Snow de protagonista

HBO ha comenzado a desarrollar una secuela de Juego de Tronos (Game of Thrones), que todavía se encuentra en sus fases preliminares. Según reveló The Hollywood Reporter en un artículo exclusivo, en el que detalla que Kit Harington, el actor que encarnó a Jon Snow en la serie original, repetirá su papel en la próxima serie. “No sabes nada, Jon Snow”, era la frase que se repetía en la serie, y que se ajusta a estos tiempos, ya que hay pocos detalles sobre la nueva producción.