Henry Cavill se enfrenta a los nazis en el tráiler de lo nuevo de Guy Ritchie

Lionsgate presentó el primer tráiler de la nueva película de Guy Ritchie sobre la Segunda Guerra Mundial, "The Ministry Of Ungentlemanly Warfare", protagonizada por Henry Cavill ("The Witcher"), Alan Ritchson ("Reacher"), Eiza González ("Ambulance"), Henry Golding (“Ojos de serpiente”), Alex Pettyfer, Cary Elwes y más. La película se estrenará en cines en abril.