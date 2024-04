Henry Cavill y su pareja confirmaron que están esperando a su primer hijo

El actor que dio vida a Superman confirmó la noticia en el estreno de su nueva película The Ministry Of Ungentlemanly Warfare.

La pareja de Cavill es Natalie Viscuso, vicepresidenta de Vertigo Entertainment, la productora detrás de las películas de terror It y Five Nights At Freddy's.