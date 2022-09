Jane Fonda reveló que tiene un cáncer "muy tratable" y se considera "una privilegiada" La actriz de Hollywood, de 84 años, anunció que fue diagnosticada con linfoma no Hodgkin. "El 80% de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada", expresó la protagonista de Grace and Frankie, en Netflix, en sus redes sociales.