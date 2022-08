Kathy Schenfelt: de Río Gallegos a Hollywood

Consecutivamente, sumando a la pasión de Schenfelt por contar historias, asumió el rol de editora senior en “Page To Premiere”, una página web líder que cubría libros para adaptaciones cinematográficas desde el punto de vista de la “industria” -ya no se encuentra en línea, ya que fue adquirida por Hypable Media en 2015-.

"Desde los 13 años decía que me quería venir para acá", indica Kathy desde Los Ángeles. "Desde el momento en que empecé a trabajar y ver ingresos ahorré para poder venir y bancarme la carrera yo sola porque era la única forma. Fue un gran desafío y un gran sacrificio estar lejos de casa, pero valió la pena".

Los dos años siguientes, Schenfelt continuo su crecimiento exponencial siendo contratada en modo freelance para compañías como Lionsgate, Warner Bros. Pictures y LifeTime.

Schenfelt creo una agencia de digital y redes sociales llamada The W-List, todo desde su ciudad natal de Río Gallegos. La empresa floreció, prestando servicios a cientos de las mejores marcas mundiales como Disney Channel, Nike, Johnson & Johnson y así como a clientes de alto nivel de talento como Maddie Ziegler y Mackenzie Ziegler.

Para 2016, a The W-List le estaba yendo tan bien que era hora de pegar el salto y Kathy tomó la decisión de perseguir su sueño de radicarse en Los Ángeles por su cuenta con tan solo 22 años.

"El día que viajaba para Los Ángeles, mi papá me dijo que yo estaba viajando para cumplir mi sueño, y si no me adaptaba o no me sentía cómoda en cualquier momento podía volver y nadie iba a estar decepcionado. Eso me dio muchísima fuerza y la tranquilidad que necesitaba para poder afrontar todo lo que vino después y poder decir: 'Estoy acá porque quiero'".

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FBzR0oidF-4M%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAMiVqkTAiv4vUtTTlG29K6WCnft77bZCjt7HLUbRJoJC9PzExmvbCnH7kkZA9xaFi2TU9rspZCbb6Of5A0Hv7ENNiFgzgJ0viUY0xZC98Dh8LpF6i8dZAsEhxRjvjdKZBD5GYfyoD74bYyZC8JYwaZBpmPZAFO6VZCEQZDZD View this post on Instagram A post shared by Kathy Schenfelt (@katschenfelt)

En los más de cinco años que la joven empresaria lleva viviendo en Los Ángeles, se graduó de UCLA con un certificado en Music Business y fundó SCH Entertainment como empresa paraguas que alberga varios emprendimientos, entre ellos The W-List y dio vida a Missmanaged, una firma boutique de representación de talento y música que tiene más de 30 clientes en todo el mundo, y Only Guests, una comunidad para creativos, líderes empresariales y creadores de cambios con el objetivo de conectar a las mujeres que se desarrollan en los rubros de entretenimiento, moda, tecnología y belleza.

Hoy día la mayor parte del tiempo la joven de 28 años lo pasa como presidente de Missmanaged y representante de artistas e influencers. Si bien el trabajo le requiere una gran dedicación le permite tener espacios para disfrutar de su vida en Los Ángeles.

"Sabía que estaba tratando de competir con personas que tenían mil ventajas más que yo y eso significaba que tendría que trabajar mil veces más duro, pero cada vez que alguien decía algo como "es una posibilidad entre un millón", yo pensaba para mis adentros, '¡Genial! Puedo ser la indicada'” cuenta la empresaria.