Lista de Forbes: los 10 actores mejor pagados de Hollywood

Dwayne Johnson - La roca.jpg El ex luchador Dwayne "La Roca" Johnson volvió a salir primero en la lista de Forbes de estrellas de Hollywood que más vieron crecer sus billeteras en un año. Foto: Baltana

Y es que el gigante del streaming ayudó a agrandar las billeteras de varios actores, habiendo emitido más de un cuarto de los cheques de pago de los 10 mejores de la lista de Forbes, con algunos ejemplos siendo Reynolds ("Six Underground" y "Red Notice"), Mark Wahlberg ("Spencer Confidential"), quien quedó en el tercer lugar, y Ben Affleck, ubicado en el cuarto ("The Last Thing He Wanted").

Por otro lado, celebridades de renombre, que ya dejaron su lugar establecido en el mundo de la actuación, como la megaestrella India surgida en Bollywood, Akshay Kumar, y la leyenda de las artes marciales Jackie Chan volvieron al top 10, al igual que Will Smith y Adam Sandler. En cuanto a las ausencias más importantes, destaca el no encontrar a ninguna de las estrellas de Marvel, ya que este año la franquicia se tomó un descanso.

La lista completa de los 10 actores mejor pagados de Hollywood es la siguiente: