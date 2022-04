Hollywood: moderado optimismo pospandemia

Hollywood, a punto de reunirse en el CinemaCon de Las Vegas (la convención anual más importante de sector), tratará de responder algunos interrogantes, Para “Variety”,, el más acuciante es si sigue siendo negocio hacer películas, y la respuesta, pese al panorama catastrófico que imperaba hace un año, es más optimista hoy. Decisiones audaces como la decisión de Warner Bros. de enviar toda su programación de 2021 a HBO Max al mismo tiempo que los cines (en nuestro país, como se dijo antes, hubo un “delay”) no dieron los resultados esperados, y todos los grandes estudios han optado por tener algún tipo de ventana en el futuro.

Eso significa que la tensión existente en el CinemaCon del año pasado se habrá disipado bastante (cuando los estrenos tradicionales en salas parecían empezar a quedar en la historia), aunque la taquilla no haya recuperado su ritmo previo a la pandemia. Eso no significa que todo sea color de rosas. Con la excepción de “Spider-Man: No Way Home” (1.900 millones de dólares en todo el mundo), la mayoría de los éxitos de taquilla que se han estrenado desde la aparición del covid no han funcionado cómo lo habrían hecho en tiempos normales. Se ha perdido plata. Esto se debe, en parte, a que el público senior sigue teniendo resistencia a volver al cine, y que el confort del home theater y el cine en streaming le resulta más atractivo. No es un público al que le interesen demasiado los avances tecnológicos con que puedan tentarlo los exhibidores, y para desdicha de éstos es el sector de más alto consumo.