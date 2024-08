Homero Pettinato defendió a su hermana y apuntó contra Alberto Fernández: "Linchen al malo"

El humorista criticó al exmandatario por su accionar y defendió a Tamara Pettinato en medio de la ola de críticas. "Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida", aseguró.

A través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter), el integrante del canal de streaming OLGA salió en defensa de su hermana y apuntó contra Alberto Fernández: "Increíblemente todo el odio va contra mi hermana, una civil, y no contra el viejo pajero y golpeador. Lo único que puedo decirles es que mi hermana es la persona más buena, solidaria, atenta que yo he visto en mi vida. Dedica su vida a ayudar a toda su familia. Linchen al malo".