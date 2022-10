House of the Dragon: George R. R. Martin habló sobre la ausencia de un personaje

Pero, ¿Dónde está su hermano menor, Daeron Targaryen? Después de todo, Daeron tiene un papel importante que desempeñar en la guerra civil que se avecina, al igual que su dragón, Tessarion, apodado "la Reina Azul".

El creador de Canción de hielo y fuego, George R. R. Martin, explicó la ausencia de Daeron en la última publicación de su blog personal.

"Sí, Alicent le dio a Viserys cuatro hijos, tres hijos y una hija", confirmó Martin. "Su hijo menor, Daeron, está en Oldtown, simplemente no tuvimos tiempo para trabajar con él en esta temporada".

Esto tiene sentido. Los fanáticos que están familiarizados con Fuego & Sangre (el libro de Martin sobre la historia de los Targaryen que proporciona el material fuente para House of the Dragon) saben que Daeron no aparece hasta más tarde en la guerra, y cuando aparece, está con el Ejército de torre alta. Oldtown es la sede de la Casa Hightower, la familia de la madre de Daeron, y también la ubicación de la Ciudadela de los maestres y el Septo Estrellado de la Fe. Es un destino común para los hijos menores de la nobleza que no se supone que heredarán el poder ellos mismos.

Lo que quedo afuera de la primera temporada de House of the Dragon

La ausencia de Daeron no es lo único para lo que Martin deseaba que el programa tuviera más tiempo en la temporada 1. También lamentó la falta de tiempo para explorar la relación entre Rhaenyra y Ser Harwin Strong (Ryan Corr), quien es el padre de los hijos de Rhaenyra pero que solo tuvo un tiempo de pantalla limitado antes de su feroz muerte a manos de su hermano Larys (Matthew Needham) , así como el matrimonio entre Daemon (Matt Smith) y la fallecida Laena Velaryon (Nanna Blondell). Daemon y Rhaenyra ahora se han casado tras la muerte de sus parejas.

Martin también tomó nota de elogiar la actuación de Paddy Considine como el rey Viserys I Targaryen, que llegó a su fin en el último episodio. Ese es un personaje que en realidad ha sido más explorado en House of the Dragon que en Fuego & Sangre, como admitió el propio Martin.

"Felicitaciones a Eileen Shim, la guionista, a Geeta Patel, la directora, a nuestro increíble elenco... y particularmente a Paddy Considine, por su interpretación del rey Viserys, el primero de su nombre", escribió Martin. "El personaje que creó (con Ryan [Condal] y Sara [Hess] y el resto de nuestros escritores) para el programa es mucho más poderoso, trágico y completo que mi propia versión en Fuego & Sangre que estoy medio tentado a volver y romper esos capítulos y reescribir toda la historia de su reinado. Paddy se merece un Emmy solo por este episodio. Si no obtiene uno, oye, no hay justicia. Mientras tanto, voy a darle al Archimaestre Gyldayn un una bofetada por dejar de lado tantas cosas buenas".

Esa última línea es, por supuesto, una referencia al narrador ficticio de Fuego & Sangre. House of the Dragon tiene una perspectiva narrativa diferente, lo que ha llevado a algunos cambios interesantes.