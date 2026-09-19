Festival de Toronto: segunda oportunidad de ver lo mejor de Venecia Por Fredy Friedlander + Agregar ámbito en









El festival de cine más antiguo del mundo se acerca a su final. Entre sus oferta, se encuentra lo más selecto de la cita italiana. Las reseñas de los más importantes films como Woman Unknown y Possible Love.

Wild Horse Nine de Martin McDonagh se quedó cerca de ganar el mayor premio de Venecia.

Para quien no haya tenido la suerte de asistir a la Bienale, el Festival de cine más antiguo del mundo, el de Toronto (TIFF) les ofrece la posibilidad de ver lo más selecto de la muestra italiana.

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Más de la mitad de los veinte títulos en competición oficial en Venecia fueron presentados en la capital de Ontario, a los que se agregaron otras películas de secciones paralelas, como la importante Orizzonti. Seguidamente una reseña de los films más importantes de Venecia y Toronto.

Resulta, antes que nada, difícil de entender que el León de oro haya recaído en el film danés Woman Unknown de la realizadora May El-Thouki. Durante algo más de dos horas de duración, presenta una historia que transcurre apenas liberada Dinamarca de la ocupación nazi. El título refiere al trato que recibieron mujeres, se podría decir anónimas, al finalizar la guerra, al haber tenido vínculos afectivos y carnales con los ocupantes alemanes. Se muestra, algo ya visto en films anteriores de Francia y Alemania, como sufrieron humillación pública en las calles al ser cortados sus cabellos y pintados sus cuerpos con esvásticas.

Wild Horse Nine de Martin McDonagh, debió quizás ganar el máximo trofeo de Venecia. Este cronista tuvo la suerte de asistir a la alfombra roja, un espacio mucho más reducido que la célebre de Cannes. Junto a otros cuarenta fotógrafos y críticos, se pudo saludar al equipo, casi completo (sólo faltó la actriz Ailin Salas) de la película, que se verá en el próximo Festival de Mar del Plata. En particular este cronista conversó brevemente con la actriz Mariana Di Girolamo, a la que suponía italiana, siendo ella en verdad chilena. Y ello se entiende ya que el film transcurre en su país, días antes del cruento golpe de estado que derrocó a Salvador Allende. Además de las dos actrices mencionadas, hay un dúo de intérpretes notables: John Malkovich y Sam Rockwell, como agentes de la CIA, que pasan un fin de semana anterior a la caída, en la isla de Pascua. Al menos, Malkovich ganó en Venecia el premio a mejor actor.

Wild Horse Nine de Martin McDonagh se destaca en Toronto y busca la revancha de Venencia. Possible Love, del coreano Lee Chang-Dong, obtuvo el Gran premio del jurado, aunque hubiera sido un alternativo y justo ganador del León de oro. Durante casi tres horas retrata a dos matrimonios coreanos de muy diversa condición social, que se conocen algo casualmente. El marido de la pareja de condición humilde ha perdido su trabajo en una fábrica hace casi dos años. En contraste, la mujer de clase acomodada, cuyo esposo gana mucho dinero en sus negocios con los Estados Unidos, desea filmar un documental, entrevistando al desocupado y a su esposa. Logran invitarlos por un fin de semana a su mansión en la costa, con playa privada inclusive. Notable es el estudio psicológico que logra Chang-Dong, con fuerte tensión sexual y un desenlace poco previsible, aunque algo alentador.

Bunker reúne cinematográficamente, luego de ocho años, a Penélope Cruz y Javier Bardem, en un film muy ovacionado en Venecia (quince minutos de aplausos) y también en Toronto. En la ficción conforman una pareja profesionalmente exitosa, que habitan en una lujosa mansión en Londres. Él es un arquitecto, al que le surge una oportunidad laboral que implica radicarse en Hawaii para construir el “bunker” del título, una casa subterránea, para protección de su dueño, ante un posible apocalipsis futuro. La esposa, agente literaria, prefiere que permanezcan en Londres o alternativamente regresar a Madrid. El conflicto mayor se plantea cuando un vecino inglés decide construir una ventana en un garaje enfrente de la casa que, en opinión del cónyuge, violará su intimidad. Dicha abertura le permitirá al inglés verlos en su casa, donde el vidrio predomina sobre paredes de concreto. Aunque el guion pertenece también a Florian Zeller (El padre), hay un dato que sorprende al final, ya que en los títulos aparecen como productores Cohn y Duprat, quienes hace varios años dirigieron una película donde también aparecía una ventana, aunque la acción transcurría en la ciudad de La Plata. Finalmente señalemos que Bucking Fastard del alemán Werner Herzog s algo fallida y no termina de convencer. Ambientado en Irlanda está centrado en dos hermanas, también en la vida real, las actrices Rooney y Adele Mara. Lo curioso del film es que visten idéntica ropa, caminan siempre juntas, hablan y dicen lo mismo (en forma simultánea) y para colmo se enamoran siempre de la misma persona.

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