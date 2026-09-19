Netflix incorporó recientemente una producción polaca que combina una historia de amor con conflictos de clase, ambición y secretos. La propuesta está ambientada en la Varsovia de finales del siglo XIX y recupera una de las novelas fundamentales de la literatura de ese país.
La miniserie de 6 capítulos que acaba de llegar a Netflix y ya es furor por su drama de época
Una producción polaca recupera un clásico de Bolesaw Prus con una historia de ambición, diferencias sociales, obsesión y deseo de libertad.
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Furor en Netflix: la nueva miniserie de 6 capítulos que se puede ver en pocos días
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Con seis episodios, la ficción llegó completa al catálogo el 16 de septiembre de 2026. Cada capítulo ronda la hora de duración, con una extensión que va desde aproximadamente 60 hasta 72 minutos, por lo que se presenta como una historia acotada para quienes prefieren una miniserie cerrada.
De qué trata La muñeca, la nueva apuesta de Netflix
La historia tiene como protagonista a Stanisaw Wokulski, un comerciante que consiguió hacer una importante fortuna, después de haber comenzado desde una posición mucho más modesta. Su ascenso económico cambia su lugar en la sociedad, aunque no alcanza para borrar las diferencias que existen entre él y la aristocracia.
El punto de quiebre aparece cuando Wokulski conoce a Izabela cka, una joven perteneciente a una familia aristocrática. El protagonista queda fascinado por ella y empieza a perseguir un objetivo que excede el enamoramiento: ser aceptado en un mundo, que históricamente estuvo reservado para quienes nacieron dentro de determinada clase social.
A partir de allí, el vínculo entre ambos queda condicionado por el dinero, las apariencias y las diferencias sociales. Wokulski puede comprar propiedades, invertir y mejorar su posición económica, pero hay barreras que no se resuelven con dinero. La serie pone el foco justamente en esa contradicción.
La producción adapta Lalka —título original de La muñeca—, novela escrita por el autor polaco Bolesaw Prus y publicada en el siglo XIX. La obra es considerada una pieza central de la literatura polaca y ya tuvo distintas adaptaciones audiovisuales. Esta versión está dirigida por Pawe Malona y propone una lectura contemporánea de aquel material literario, aunque mantiene el contexto histórico de la novela.
Reparto de La muñeca en Netflix
- Tomasz Schuchardt como Stanisaw Wokulski
- Sandra Drzymalska como Izabela cka
- Jacek Braciak como Tomasz cki
- Dariusz Chojnacki como Ignacy Rzecki
- Maria Kania como Marianna
- Julia Wyszyska como Florentyna
- Piotr Pacek como Starski
- Magdalena Cielecka como Kazimiera Wsowska
- Piotr Adamczyk como Krzeszowski
- Mateusz Król como Julian Ochocki
- Monika Frajczyk
- Agnieszka Grochowska
- Magorzata Hajewska-Krzysztofik como Zasawska