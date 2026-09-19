La miniserie de 6 capítulos que acaba de llegar a Netflix y ya es furor por su drama de época + Agregar ámbito en









Una producción polaca recupera un clásico de Bolesaw Prus con una historia de ambición, diferencias sociales, obsesión y deseo de libertad.

La nueva producción polaca que llegó con una historia ambientada en el siglo XIX.

Netflix incorporó recientemente una producción polaca que combina una historia de amor con conflictos de clase, ambición y secretos. La propuesta está ambientada en la Varsovia de finales del siglo XIX y recupera una de las novelas fundamentales de la literatura de ese país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con seis episodios, la ficción llegó completa al catálogo el 16 de septiembre de 2026. Cada capítulo ronda la hora de duración, con una extensión que va desde aproximadamente 60 hasta 72 minutos, por lo que se presenta como una historia acotada para quienes prefieren una miniserie cerrada.

Seis episodios para descubrir una historia marcada por vínculos, ambiciones y conflictos de clase. De qué trata La muñeca, la nueva apuesta de Netflix La historia tiene como protagonista a Stanisaw Wokulski, un comerciante que consiguió hacer una importante fortuna, después de haber comenzado desde una posición mucho más modesta. Su ascenso económico cambia su lugar en la sociedad, aunque no alcanza para borrar las diferencias que existen entre él y la aristocracia.

El punto de quiebre aparece cuando Wokulski conoce a Izabela cka, una joven perteneciente a una familia aristocrática. El protagonista queda fascinado por ella y empieza a perseguir un objetivo que excede el enamoramiento: ser aceptado en un mundo, que históricamente estuvo reservado para quienes nacieron dentro de determinada clase social.

A partir de allí, el vínculo entre ambos queda condicionado por el dinero, las apariencias y las diferencias sociales. Wokulski puede comprar propiedades, invertir y mejorar su posición económica, pero hay barreras que no se resuelven con dinero. La serie pone el foco justamente en esa contradicción.

La producción adapta Lalka —título original de La muñeca—, novela escrita por el autor polaco Bolesaw Prus y publicada en el siglo XIX. La obra es considerada una pieza central de la literatura polaca y ya tuvo distintas adaptaciones audiovisuales. Esta versión está dirigida por Pawe Malona y propone una lectura contemporánea de aquel material literario, aunque mantiene el contexto histórico de la novela. La adaptación de un clásico literario que vuelve a la pantalla con una nueva propuesta audiovisual. Netflix Reparto de La muñeca en Netflix Tomasz Schuchardt como Stanisaw Wokulski

como Stanisaw Wokulski Sandra Drzymalska como Izabela cka

como Izabela cka Jacek Braciak como Tomasz cki

como Tomasz cki Dariusz Chojnacki como Ignacy Rzecki

como Ignacy Rzecki Maria Kania como Marianna

como Marianna Julia Wyszyska como Florentyna

como Florentyna Piotr Pacek como Starski

como Starski Magdalena Cielecka como Kazimiera Wsowska

como Kazimiera Wsowska Piotr Adamczyk como Krzeszowski

como Krzeszowski Mateusz Król como Julian Ochocki

como Julian Ochocki Monika Frajczyk

Agnieszka Grochowska

Magorzata Hajewska-Krzysztofik como Zasawska Trailer de La muñeca

Temas Netflix

Series