Inexplicable accidente: actriz cayó del quinto piso de un hospital y se encuentra en estado crítico

Mamie Laverock , una actriz de 19 años conocida por su papel de Rosaleen Sullivan en varios episodios de la serie "When Calls the Heart", se encuentra con soporte vital luego de caer desde cinco pisos desde la pasarela de un balcón del hospital en el que se encontraba internada tras una "emergencia médica".

Según la campaña, la madre de Laverock viajó a Winnipeg, Canadá, el 11 de mayo para ayudar a Laverock con una ''emergencia médica'' donde se explica que ''Nicole pudo llegar a tiempo para salvar su vida''. Luego, Laverock fue trasladada a un hospital en Vancouver. Además, sus padres escribieron que ''su recuperación no está clara'', pero ''está viva y muestra signos de mejoría''.

Quién es Mamie Laverock

Antes de su paso por ''Hallmark Channel'', Laverock tuvo su primer papel profesional en ''This Means War'' de 2012, protagonizada por Reese Witherspoon, Chris Pine y Tom Hardy. Aunque su aparición improvisada finalmente fue eliminada, le dijo al blog ''Media from the Heart'' de Ruth Hill que la experiencia fue “increíble”.

En ''When Calls the Heart'', Laverock tuvo un papel recurrente como la estudiante de enfermería Rosaleen Sullivan en las dos primeras temporadas del programa. Por su interpretación de Rosaleen en el drama occidental, recibió el Young Artists Award a la mejor interpretación en una serie de televisión en 2015.

Más tarde repitió su papel en 2023 para la décima temporada del programa.