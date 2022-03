Kanye West suspendido de Instagram por insultos raciales

Meta confirmó que el comportamiento de West viola su política sobre incitación al odio, intimidación y acoso, y que se le ha restringido publicar, comentar o enviar mensajes directos durante un período de 24 horas.

En una publicación de Instagram eliminada desde entonces, West reescribió la letra de "Kumbaya" como "k--- baya my lord", usando un insulto que se refiere a una persona negra que rechaza su etnia.

West publicó la letra alterada después del segmento de Noah el martes en el que advirtió a su audiencia que tomara en serio la separación de West y Kardashian en lugar de considerarla un truco publicitario.

"Seré honesto contigo: lo que veo de la situación es una mujer que quiere vivir su vida sin ser acosada por un exnovio o un exesposo o un ex-cualquier cosa", dijo Noah. "Puede que no sientas lástima por Kim porque es rica y famosa, porque se apropia de la cultura negra... pero lo que está pasando es aterrador de ver y pone de relieve lo que pasan tantas mujeres cuando eligen irse".

Noah reaccionó con simpatía a la publicación de West con el insulto, intentando reconciliarse con el rapero en un comentario en respuesta.

"Eres una parte indeleble de mi vida Ye", escribió. "Por eso me rompe el corazón verte así. No me importa si apoyas a Trump, y no me importa si asas a Pete. Sin embargo, me importa cuando te veo en un camino que es peligrosamente cerca del peligro y el dolor. Nunca olviden que el truco más grande que los racistas jamás jugaron con los negros fue enseñarnos a despojarnos de nuestra negritud cada vez que no estamos de acuerdo. Engañarnos para que nos dividamos en astillas para que nunca nos unamos en una vara poderosa".

Desde su separación, West ha expresado mucho sus sentimientos hacia Kardashian y Davidson, criticando la crianza de los hijos de Kardashian, insultando a Davidson en la letra de su nueva canción "Eazy" y publicando varios mensajes mordaces en las redes sociales.