Isabel II y el rock: de la guerra punk a la unción de las estrellas británicas

La relación de la monarca con el rock and roll osciló entre altas y bajas. Soportó los ataques constantes de los punks, que no pasarían de meras caricaturas si no fuera por la magnitud que tomó el movimiento, a la unción de estrellas de rock and roll como caballeros británicos; Paul McCartney, Eric Clapton y Elton John, por caso.