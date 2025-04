Jacob Collier regresa a Argentina: cuándo y dónde conseguir las entradas

Hijo de una reconocida violinista, Collier desarrolló un talento muy particular para tocar prácticamente cualquier instrumento que le llegara a las manos y un dominio vocal impresionante, cantando ópera en su Inglaterra natal. A sus 19 años, sus primeros videos de YouTube —donde se mostraba a pantalla partida tocando todos los instrumentos y luciéndose con complejos arreglos vocales— impactaron al mítico productor Quincy Jones, quien se convirtió en su mentor y manager, empujándolo siempre a ser fiel a su voz y a su visión artística experimental que hace bandera de lo inusual y lo irreverente. De esa unión artística nació el germen de In My Room, su álbum debut de 2016, una colección de canciones propias y covers que le valió sus primeros Grammys por los arreglos de las canciones “You and I” y “Flintstones”.

El show en el Teatro Gran Rex promete ser una experiencia única: el músico escribió DJESSE Vol.4 pensando por primera vez en el formato del show en vivo, arrojando como resultado canciones pensadas para ser interpretadas y disfrutadas ante grandes públicos, de máxima claridad y expansión. Incansable experimentador, sus shows siempre sorprenden y dejan lugar a la inspiración y la improvisación. Será una noche irrepetible para disfrutar de este artista único en el momento en que su visión creativa alcanza una nueva madurez.