James Cameron confirmó cuál será su próximo proyecto después de "Avatar"

Cameron combinará y adaptará “Ghosts” y el libro de Pellegrino de 2015 “Last Train From Hiroshima” en una sola película, que filmará cuando la producción de “Avatar” lo permita. Se titulará “Last Train from Hiroshima”.

El proyecto marcaría el primer proyecto de Cameron fuera de la franquicia de Avatar como director de largometrajes narrativos desde 1997, cuando estrenó Titanic. Otros créditos del ganador del Oscar incluyen Terminator, Aliens, The Abyss, Terminator 2: Judgment Day y True Lies. Sus proyectos documentales incluyen Ghosts of the Abyss, Aliens of the Deep y Expedition: Bismarck.