Los apagones masivos desataron protestas en La Habana a medida que se agudiza el bloqueo de EEUU + Agregar ámbito en









Ciudadanos denunciaron desde la ciudad capital las condiciones en las que viven. En esa línea, hicieron foco en el calor y las perjuicios para la población más anciana, ya que "muchos de ellos están postrados en la cama".

El miércoles por la noche estallaron movilizaciones en toda la capital cubana, con cientos de ciudadanos enfurecidos en barrios periféricos. @arielmaceo86

Una serie de protestas se llevaron a cabo en La Habana, mientras la ciudad se enfrenta a los peores apagones rotativos en décadas en medio de un bloqueo de EEUU que dejó a la isla sin combustible. Ciudadanos denunciaron las condiciones vividas en la población, con foco en los ancianos y el calor.

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El miércoles por la noche estallaron movilizaciones en toda la capital cubana, con cientos de ciudadanos enfurecidos que salieron a las calles en varios barrios periféricos. Desde allí bloquearon carreteras con montones de basura en llamas, golpeando cacerolas y gritando "¡Enciendan las luces!" y "¡El pueblo, unido, jamás será derrotado!".

Protestas en toda La Habana a medida que se agudizan los cortes de electricidad La agencia Reuters documentó el testimonio de varios manifestantes y, entre ellos, contaron con la voz de un empleado estatal identificado como Rodolfo Alonso. El hombre sostuvo que había decidido protestar después de que su barrio de Playa se quedara sin electricidad durante más de 40 horas: "Vivo en una comunidad con muchos ancianos, muchos de ellos postrados en cama. La comida se nos echa a perder", reveló.

"Empezamos a golpear cacerolas para ver si nos daban tan solo tres horas de electricidad. Es todo lo que pedimos. Esto no es un problema político", agregó. En varios casos, Reuters también presenció el restablecimiento del suministro eléctrico en zonas de congregación, lo que llevó a que las multitudes se dispersaran rápidamente.

protestas apagon cuba "Empezamos a golpear cacerolas para ver si nos daban tan solo tres horas de electricidad", llegaron a pedir los ciudadanos. @arielmaceo86

Existió una fuerte presencia policial, aunque las fuerzas de seguridad se mantuvieron en gran medida al margen. Otra ciudadana, Irailda Bravo (38), expresó que había decidido unirse a una protesta pacífica en Marianao después de dormir en la puerta de su casa durante días, obligada a abandonarla por el calor. "Sabemos que la situación en el país es caótica. Pero tenemos hijos pequeños. Tenemos que trabajar. Tenemos una vida. Necesitamos descansar, y no podemos", sostuvo la mujer. La escasez y apagones empeoraron drásticamente desde enero, cuando el presidente estadounidense Donald Trump, quien ha dicho que quiere derrocar al gobierno comunista de Cuba, impuso un embargo y amenazó con aranceles a cualquier nación que suministrara combustible al país. Donald Trump anunció conversaciones con Cuba y aseguró que la isla pide ayuda El presidente de EEUU, Donald Trump, anunció este martes conversaciones con Cuba, mientras la isla sufre desde hace meses el bloqueo de combustible impuesto por Washington tras la captura del aliado de La Habana, el expresidente Nicolás Maduro. En esa línea, expresó que la isla "pide ayuda" debido a las "amenazas del régimen comunista" que la gobierna. En una publicación en su red Truth Social, describió a la isla como “un país fallido” y añadió que "pide ayuda, vamos a hablar". A principios de este mes, Trump afirmó que EEUU “tomaría el control” del territorio frente a la costa de Florida “casi de inmediato”. “Ningún republicano me ha hablado jamás de Cuba, un país fracasado que solo va en una dirección: ¡Hacia abajo! Cuba pide ayuda, ¡y vamos a hablar! Mientras tanto, ¡me voy a China!“, manifestó en su breve mensaje.