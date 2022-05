Jeff Berlin: “La Argentina tiene excelentes músicos de jazz”

Además, este bajista nacido en Long Island, Nueva York, en 1953, editó varios discos de culto, por ejemplo “Talking Notes”, “In Harmony’s Way”, “HBC”, “Ace of Bass”, “High Standards” y “Low Standards”, solo para mencionar algunos de los principales trabajos de estudio. Pero como la primera gran influencia en el joven Berlin fue el bajista del trío Cream,el diálogo empezó con Jack Bruce:

“Los solos y las improvisaciones increíbles que hacía Bruce en esa banda en la que estaba Eric Clapton en guitarra y Ginger Baker en batería fueron mi primera gran influencia, y creo que fue eso lo que me impulsó a tocar el bajo eléctrico más que cualquier otra cosa. Creo que buena parte de mi estilo deriva de cómo me impresionaron esas improvisaciones virtuosas de Bruce”.

Bill Bruford es considerado uno de los mejores bateristas de todos los tiempos, y el miembro de Yes y King Crimson eligió el bajo de Berlín al momento de armar una banda solista. Con Bruford los otros dos músicos de su cuarteto, el guitarrista Allan Holdsworth y el tecladista Dave Stewart Berlin, grabaron cuatro álbumes de culto, incluyendo títulos en los fue co-compositor de algunos tracks como “Feels Good to me” y “One of a Kind” que los amantes del rock y la llamada “fusión” jamás han dejado de escuchar.

“Hay música que no pasa la prueba del tiempo, y en cambio hay discos que, por algún motivo, son recordados a través de las décadas. Los discos que grabamos con Bruford siguen siendo escuchados por gente de todo el mundo y eso es algo que me emociona mucho”, explica el bajista. “El bajo y la batería de algún modo van siempre juntos en la sección de ritmos. Bruford es un baterista que marca ritmos y logra sonidos muy especiales, pero cuando tocábamos juntos nos bastaba abrir los oídos y entendernos perfectamente de inmediato”.

Berlin usó muchos elogios para describir a los músicos con los que colaboró, pero en una sola ocasión utilizo la expresión “genio” y fue cuando recordó a Frank Zappa: “Toqué muy poco tiempo con Zappa al principio de los años ’80. Él era un compositor ciento por ciento original, es lo que yo puedo definir como un auténtico genio. Sus arreglos eran totalmente personales y raros, y me costaba leer sus partituras, que tenía que estudiar mucho. Yo en esa época estaba metido en el jazz, y en cambio Zappa mezclaba ritmos de todo tipo, seguramente por eso toqué poco tiempo con el y su banda”.

La historia que parece increíble es la que cuenta Berlin acerca de cómo juntó fuerza para no formar parte de uno de los grandes grupos del rock norteamericano, Van Halen: “A Eddie Van Halen le gustaba mi forma de tocar el bajo, y pronto empezamos a hacernos amigos y tocar en su casa todo el tiempo, y de golpe también estaba David Lee Roth y yo casi era el bajista de Van Halen, de modo que cuando el bajista Michael Anthony se fue ellos me pidieron que fuera miembro formal del grupo. La verdad es que yo lo pensé bastante, pero ellos eran una banda con una presencia especial, donde todos cantan, por ejemplo y yo les expliqué que por un lado me encantaba la idea, pero que no estaba seguro de poder encajar en una banda como Van Halen. Ellos insistieron, pero yo tuve que negarme. Y hasta el día de hoy creo que tome la decisión correcta”.

Volviendo al jazz y al año 2022, Berlin está entusiasmado de volver a tocar en Buenos Aires, ciudad que conoce muy bien dados los varios shows que ya ofreció en el Club Bebop: “Para empezar, el público argentino es único por su entusiasmo. Pero sobre todo hay músicos argentinos que son verdaderos maestros y no lo digo de hipócrita, para quedar bien. Mis amigos con los que voy a tocar, el baterista Quintino Cinalli y el pianista Mariano Agustoni, serian maestros en cualquier país del mundo, y estoy feliz de tocar con ellos. Vamos a hacer algunos temas que yo compuse y que están en mis discos, y también standards que todo el mundo reconoce, pero a nuestra manera, en nuestras versiones. Además, amo la Argentina y más allá de lo lindo que es el jazz y tocar con mis amigos voy a confesar la pura verdad: mi restaurant favorito en todo el planeta está en San Telmo, se llama El Desnivel y me estoy muriendo de ansiedad por saborear ese flan con dulce de leche”.