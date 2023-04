Jeanne du Barry, lo nuevo de Johnny Depp, inaugurará el Festival de Cannes

Why Not Productions

El Festival de Cine de Cannes dará a conocer su Selección Oficial el 13 de abril y ya ha confirmado un par de películas, entre ellas “Killers of the Flower Moon” de Martin Scorsese e “Indiana Jones and the Dial of Destiny” de Disney. Ruben Ostlund, dos veces Palma de Oro director de “The Square” y “Triangle of Sadness”, presidirá el jurado.