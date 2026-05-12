El efecto Netflix: la inversión e impacto de la plataforma en producciones fuera de EEUU durante la última década

Netflix reveló por primera vez cuánto invirtió en contenido durante la última década, Ted Sarandos declaró: "Mientras otras compañías de entretenimiento reducen su inversión, nosotros estamos apostando fuerte".

Con motivo del décimo aniversario del inicio de la producción de contenido fuera de Estados Unidos, la plataforma de streaming reveló que invirtió u$s135.000 millones en series originales, películas y licencias de terceros .

Durante este período, Netflix afirmó haber contribuido con más de u$s325.000 millones en "valor añadido bruto a la economía global".

Tras publicar una entrada en el blog de la plataforma junto con un informe titulado "El efecto Netflix" , el codirector ejecutivo Sarandos plantó cara a sus competidores.

“Durante la última década, las series y películas de Netflix han influido constantemente en lo que la gente lee, compra, escucha, come, viste y juega”, escribió. “Ahora tenemos la responsabilidad de mantener ese impulso. Por eso, mientras otras compañías de entretenimiento se repliegan, nosotros apostamos fuerte: invertimos decenas de miles de millones de dólares en contenido cada año, en instalaciones de producción desde España hasta Nueva Jersey y hacemos crecer la industria del entretenimiento mediante programas de formación”.

El informe "El efecto Netflix" presenta datos y cifras que demuestran el compromiso de la plataforma con el mercado internacional. Esto ocurre en un momento en que cada vez más países intentan imponer cuotas de contenido local a los servicios de streaming, una postura que Netflix rechaza categóricamente.

Según el informe, el consumo de contenido en idiomas distintos al inglés, como El juego del calamar y La Casa de Papel, ha aumentado de menos de una décima parte a un tercio en la última década, mientras que más de tres cuartas partes de los títulos de Netflix ahora cuentan con licencias de todo el mundo, provenientes de 3000 compañías, incluidas emisoras públicas. La plataforma ha producido series y películas originales en más de 4500 ciudades y pueblos de todo el mundo.

El año pasado, por su parte, el 70% de las visualizaciones en Netflix provino de suscriptores que veían títulos de países distintos al suyo, añade el informe.

Profundizando en ejemplos concretos del impacto local de Netflix, Sarandos mencionó Frontera Verde, un thriller colombiano en el que 30 de los 150 miembros del equipo provenían de la comunidad amazónica local. También citó Strängnäs, en Suecia, donde Netflix ha filmado siete versiones europeas diferentes de Love is Blind. Y quién podría olvidar la "ola cultural" creada por KPop Demon Hunters el año pasado, escribió Sarandos.

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La afirmación de Sarandos de que sus rivales se están "retirando" llega en un momento interesante para el panorama mundial del contenido, y apenas unos meses después de que Netflix perdiera la puja por comprar Warner Bros. Discovery, lo que le habría proporcionado a la plataforma un enorme estudio cinematográfico, redes y capacidades de producción.

Sarandos concluyó: “Hoy en día, la industria del entretenimiento está cambiando incluso más rápido que cuando empezamos, por lo que, de cara a la próxima década, seguiremos invirtiendo en las relaciones que hemos construido con los creadores con los que trabajamos, las comunidades de las que dependemos y los fans a los que les encanta vernos”.