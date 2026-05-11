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11 de mayo 2026 - 21:00

La icónica película de Jack Black que regresó a Netflix para enamorar a las nuevas generaciones

Una disparatada historia que mezcla la comedia con una fuerte sátira de la sociedad, para ver con pochoclos.

Esta disparatada comedia de Netflix te va a hacer reír a carcajadas.

Esta disparatada comedia de Netflix te va a hacer reír a carcajadas.

Imagen: Netflix

Netflix continúa apostando por la nostalgia, rescatando títulos que marcaron una época y que hoy encuentran una nueva vida entre el público joven. En ese contexto, la plataforma ha decidido reincorporar una de las producciones más singulares de la década de los 2000, permitiendo que tanto los nostálgicos como los nuevos suscriptores descubran una película única.

Se trata de "Nacho Libre", la comedia protagonizada por Jack Black que ha vuelto a la pantalla del gigante del streaming. Con su estética inspirada en la cultura popular mexicana y su humor absurdo, la película ha logrado posicionarse rápidamente entre las tendencias, demostrando que su estilo irreverente y su mensaje sobre la superación personal siguen siendo efectivos veinte años después de su estreno original.

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Nacho Libre
Netflix agregó a su catálogo un clásico de los 2000 protagonizado por Jack Black.

Netflix agregó a su catálogo un clásico de los 2000 protagonizado por Jack Black.

De qué trata Nacho libre

La historia sigue a Ignacio, un hombre que creció como huérfano en un monasterio mexicano y que ahora trabaja allí como cocinero. A pesar de su dedicación al orfanato, Ignacio se siente frustrado por la mala calidad de los alimentos que puede ofrecer a los niños y por el desprecio de los monjes hacia la lucha libre, una disciplina que él ama en secreto desde su infancia.

Motivado por el deseo de comprar mejor comida para los huérfanos y por su atracción hacia la Hermana Encarnación, Ignacio decide emprender una doble vida. Bajo el seudónimo de "Nacho", se convierte en un luchador enmascarado, uniendo fuerzas con un joven ingenioso llamado Esqueleto para participar en torneos locales.

Nacho Libre
El actor del momento protagoniza esta imperdible película que ya está disponible en Netflix.

El actor del momento protagoniza esta imperdible película que ya está disponible en Netflix.

A lo largo de la trama, Nacho debe enfrentarse a diversos desafíos, desde luchadores profesionales mucho más imponentes hasta la necesidad de mantener su identidad oculta de las autoridades eclesiásticas. Su objetivo final es ganar el gran premio de una competición para poder mejorar las condiciones de vida del orfanato, demostrando que detrás de la máscara y las mallas ajustadas hay un corazón noble.

Netflix: tráiler de Nacho libre

Embed - Nacho Libre (2006) Original Trailer [FHD]

Netflix: elenco de Nacho libre

  • Jack Black (Ignacio / Nacho)

  • Ana de la Reguera (Hermana Encarnación)

  • Héctor Jiménez (Esqueleto)

  • César González (Ramsés)

  • Richard Montoya (Guillermo)

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