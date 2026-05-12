El INCAA anunció los ganadores del concurso nacional de largometrajes 2025

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales oficializó los proyectos seleccionados en las categorías ficción y documental. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) oficializó los proyectos seleccionados en las categorías ficción y documental. La medida fue publicada este martes en el Boletín Oficial . El organismo dio a conocer este martes los proyectos ganadores del “Concurso de Largometrajes: Ficción y Documental 2025”, una convocatoria destinada a fomentar la producción audiovisual en todo el país.

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La decisión fue oficializada mediante la resolución 147/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el presidente del organismo, Carlos Luis Pirovano .

Según detalló el organismo, el concurso se enmarca dentro de las políticas de promoción previstas por la Ley 17.741, que regula la actividad cinematográfica nacional y habilita al INCAA a impulsar certámenes y otorgar premios para fortalecer la industria audiovisual.

La convocatoria había sido autorizada en 2025 a través de una resolución específica que aprobó las bases y condiciones del certamen. Posteriormente, el jurado evaluó los proyectos y elaboró un orden de mérito con las producciones seleccionadas.

En la categoría de largometrajes de ficción, los proyectos ganadores fueron “Kurusú”, de Películas V S.R.L.; “Pálpitos”, de Lescano Noriel Franco Sebastián; “Sueñan las arañas”, de Rita Cine SRL; “Roger Suelto”, de Año Cero SRL; “Tira tiros”, de Castro Diego Matías; “La última frontera”, de Wankacine S.R.L.; “Cuento de Navidad”, de Pensar con las Manos S.R.L.; y “Lo ideal”, de Groncho SRL.

En tanto, en el rubro largometrajes documentales, fueron seleccionados “Lita”, de Lumencine S.R.L., y “Un balcón”, de Gustavo Alonso.

Desde el INCAA indicaron además que los ganadores no registran deudas en mora con el organismo, condición requerida para acceder al beneficio.

La resolución contó con la intervención de distintas áreas técnicas y legales del instituto, entre ellas la Subgerencia de Promoción, la Gerencia de Políticas Públicas, la Gerencia General y la Gerencia de Asuntos Legales.