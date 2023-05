Jey Mammon definió a que periodistas llevará a la justicia y dijo estar "muerto en vida"

"Yo no quiero competir con dolores ni con angustias de nadie, pero no se si hay algo igual a esto. Es como estar muerto en vida" , aseguró Mammon y sentenció: "La sensación es esa. Sentís que te están velando".

Incomodo, el conductor habló respecto a la discusión sobre la edad de Lucas Benvenuto cuándo mantuvo una relación con él: "Me desespera cuando quieren correr el eje de la denuncia y lo quieren sacar hacia el tema de la edad”. A la hora de evaluar su conducta en esa época, Mammon analizó: "Yo no, no, creo que no... 'Creo' no. No construiría un vínculo con 32 años con un chico de 16 años" y aseguró que en ese momento nada del tema "le hizo ruido".

A casi tres meses de que se diera a conocer la denuncia de abuso sexual presentada por Benvenuto en 2020, el humorista volvió de españa y espera poder volver a la televisión. A principios de mayo dijo al programa A La Tarde que espera estar pronto en la pantalla: "Seguramente que vamos a volver. No sé adonde, pero vamos a volver a la tele".