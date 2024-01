John Williams y Martin Scorsese hacen historia con sus nominaciones a los premios Oscar

Williams, de 91 años, que ya es la persona viva más nominada y la segunda más nominada de la historia detrás de Walt Disney, agregó una nominación a Música Original por Indiana Jones and the Dial Of Destiny, su 54ª en general. Mientras tanto, Scorsese superó a Steven Spielberg para convertirse en el director vivo con más nominaciones al Oscar, 10, con una nominación como director por Killers of the Flower Moon.