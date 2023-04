Jonathan Majors pierde a sus representantes tras las denuncias por violencia domestica

Los problemas de representación de Majors no se detienen con Entertainment 360. La firma de relaciones públicas The Lede Company también inició una ruptura con el actor de Marvel en el último mes.

Majors ya filmó la segunda temporada de Loki de Marvel/Disney+ , en la que repite su papel de supervillano de Kang el Conquistador, y próximamente aparecerá ante las cámaras en Avengers: The Kang Dynasty . Más allá de los rumores, Marvel no planea sacar a Majors de su universo.

El actor fue arrestado el 25 de marzo por una supuesta disputa doméstica con una mujer de 30 años. La víctima no identificada fue llevada al hospital con “lesiones menores en la cabeza y el cuello”, según las autoridades. Se espera que Majors comparezca ante un juez el 8 de mayo, ya que enfrenta múltiples cargos de acoso y agresión por parte del fiscal de distrito de la ciudad de Nueva York.

“Jonathan Majors es completamente inocente y probablemente sea víctima de un altercado con una mujer que conoce”, dijo la abogada defensora penal de Majors, Priya Chaudhry, a Deadline en un comunicado del 27 de marzo. “Estamos reuniendo y presentando pruebas rápidamente al fiscal de distrito con la expectativa de que todos los cargos se retiren de manera inminente”.

Chaudhry agregó en ese momento que la “evidencia incluye imágenes de video del vehículo donde tuvo lugar este episodio, el testimonio del conductor y otros que vieron y escucharon el episodio, y lo más importante, dos declaraciones escritas de la mujer retractándose de estas acusaciones".

La abogado de Majors también envió una serie de mensajes de texto a la prensa, redactados para proteger la identidad de la mujer, en los que esta última asumía la culpa de la pelea: “Por favor, hágame saber que está bien cuando reciba esto. Me aseguraron que no te cobrarán. Dijeron que tenían que arrestarte como protocolo cuando me vieron las heridas y sabían que teníamos una pelea. Estoy tan enojado que lo hicieron. Y lamento que estés en esta posición. Se asegurará de que no pase nada al respecto. Les dije que era mi culpa por tratar de agarrar tu teléfono. Acabo de salir del hospital. Sólo llámame cuando estés fuera. Te amo."

El altercado de Majors se produce en medio de lo que ha sido un próspero 2023 con Creed III y Ant-Man and the Wasp: Quantumania habiendo recaudado un total combinado de u$s745 millones en taquilla, además de excelentes críticas de Sundance por su turno como un aficionado mentalmente perturbado culturista en Magazine Dreams. Disney's Searchlight Pictures adquirió esa película fuera del festival, superando a varios postores, y fijó una fecha de estreno para el 8 de diciembre de 2023.