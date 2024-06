Jordan Peele confirmó la fecha de estreno de su cuarta película

Jordan Peele en el set de Get Out (2017).

Universal Pictures había fijado el estreno para el 25 de diciembre de 2024, pero el film desapareció y fue reemplazado por otra esperada producción de Focus Features. Hablamos de Nosferatu , el remake que Robert Eggers (La bruja) ha puesto en pie partiendo de la mítica adaptación muda de Drácula a cargo de F.W. Murnau . Será este el film que llegue el 25 de diciembre, y hasta ahora no habíamos sabido cuál era la nueva fecha de la película de Peele. Como aún no había llegado a rodarse, podíamos asumir que la cosa iba para largo.

La filmografía de Jordan Peele

Peele debutó como director en Get Out 2017. Ganó el Oscar a Mejor guion original al tiempo que el film era nominado a Mejor película, Mejor dirección y Actor protagonista para Daniel Kaluuya. Quien no apareció en Us, su siguiente película de 2019, pero sí fue el protagonista de Nop. Este último film, estrenado en 2022, obtuvo una gran recepción crítica.

De esta cuarta película no sabemos apenas nada. No sabemos su título, no sabemos si será de terror, ni tampoco si Peele y Kaluuya volverían a trabajar juntos. Estará producida, eso sí, por Monkey Paw (el sello de Peele que este año nos trajo Monkey Man con Dev Patel).