Juan Pablo Geretto: "A todos nos duele el mundo, el teatro está hecho de esos textos"

Juan Pablo Geretto protagoniza una nueva edición de "Las cosas maravillosas" en tanto reestrena su espectáculo "Solo como una perra", a 25 años de su debut. Con dirección de Juanse Rausch.

¿Por qué agotan entradas obras sobre la depresión, el trastorno de ansiedad, el suicidio, las drogas y la rehabilitación, a la vez buscan dejar un mensaje esperanzador? Juan Pablo Geretto protagoniza una nueva edición de “Las cosas maravillosas” y ofrece una hipótesis al respecto: “Esas cosas nos pasan a los individuos, como sociedad y las metimos bajo la alfombra durante mucho tiempo. Por negación, vergüenza o lo que sea que hayamos necesitado para vivir. Una buena forma de empezar a hablarlas, asumirlas y normalizarlas es a través del teatro”.

“Las cosas maravillosas” se estrenó en 2022 con Peter Lanzani como narrador de la primera versión argentina bajo la dirección de Dalia Elnecavé . Rápidamente se agotaron todas las entradas de todas las presentaciones y se convirtió en un suceso. Luego continuó el éxito con las versiones de Lali González, Franco Masini, Andy Kusnetzoff, Cande Vetrano, Victorio D'Alessandro, Florencia Otero, Natalie Pérez y Fer Dente bajo la dirección de Mey Scápola. Puede verse los viernes a las 22.30 en el Multiteatro.

Juan Pablo Geretto: Hace 25 años ( en el 99 así que un poco más ) la estrenamos y luego la hicimos 11 años consecutivos a partir de ahí y el espectáculo envejeció en mi. Hice otras cosas porque sentí que ya no quería decir eso. Con el paso de los años se resignificaron algunas cosas, conceptos, y esa revisión encendió algo. Luego conocí el trabajo de Juanse Rausch (Paquito la cabeza contra el suelo y Saraos Uranistas ) y me volví muy fan de su laburo pero sobre todo identificado con un modo de pensar, sobre todo saber que cuando estrenó Paquito tenía 21 años. Me provocó una inmensa ternura y admiración su manera de pensar y relacionarse con los actores, la forma en que se miran , en que se tratan luego de años de trabajo. Finalmente vi más cosas de él, nos fuimos reuniendo para imaginar algo juntos, lo que hizo con Saraos me parece un trabajo precioso y decidí proponerle Solo Como Una Perra porque él tiene la misma edad que yo tenía cuando lo estrene y pensé que yo no tenía nada que aportarle al espectáculo, o que en todo caso le podía aportar la mirada joven y formada de Juanse y sumarla a mi experiencia.

P.: ¿De qué trata esa obra y que puntos en común tiene con tus obras posteriores?

J.P.G.: La obra fue una reunión de mis personajes dispersos en otros espectáculos que un día por necesidad reunimos rápidamente en un bar a fines de los 90 en Rosario. Luego por la trascendencia y trayectoria esos personajes fueron encontrando (les fui encontrando) una cohesión, mi maduración hacia que todo madure, fuimos en franco crecimiento paralelo con un espectáculo que de repente se había transformado en un fenómeno en la ciudad de Rosario. Tanto que fue cierre de la segunda edición de la Feria del Humor haciéndose en el monumento a la bandera y convocando a 18.000 personas, pre redes sociales. El la base donde se apoyan mis obras posteriores, fue el área de juegos y pruebas, la libertad. Está vuelta del espectáculo revisará la base de esa base.

P.: ¿Cómo te preparás para “Las cosas maravillosas”, esa obra tan dura y luminosa a la vez que deja ver criaturas atravesadas por un mundo que les duele, muestran una existencia insoportable, acechadas por la depresión y la búsqueda desesperada de escape. Y sumergen al espectador en un túnel de angustias e interrogantes. ¿Qué podés decir sobre estas cuestiones?

J.P.G.: A todos nos duele el mundo, el teatro está hecho de esos textos. Los humoristas sabemos muy bien cómo transformar los ítems terribles en cosas maravillosas. Mi preparación para este espectáculo es ser un humorista, haber creado ese filtro (podrían haber sido otros pero en mí fue este ) como digestor de la las realidades adversas según mi sensibilidad.

download

P.: ¿Por qué agotan entradas obras que golpean con cuestiones como la depresión, el trastorno de ansiedad, el suicidio, las drogas y la rehabilitación, a la vez buscan dejar un mensaje esperanzador? A las cosas… se sumaron “Personas, lugares y cosas” del mismo autor, “Una navidad de mierda” que, pese a ser una comedia hilarante presenta un personaje con psicosis paranoide; “Druk”, sobre el alcoholismo y antes “La casa oscura” o "Casi normales".

J.P.G.: Tal vez porque no son las obras las que golpean con eso. Esas cosas nos pasan a los individuos y como sociedad y las metimos bajo la alfombra durante mucho tiempo, por negación, vergüenza o lo que sea que hayamos necesitado para vivir. Una buena forma de empezar a hablarlas, asumirlas y normalizarlas es a través del teatro que nos da una sensación de que esas cosas están allí donde está la luz y nosotros aquí donde se apaga la luz y nos nos miran, pero estamos todos juntos y nos divertimos y lloramos un rato y todo junto con eso.

P.: Cómo te manejás en “Las cosas maravillosas” donde no hay escenografía, sólo objetos específicos y se apela a la participación de los espectadores a quienes se llama a leer parte de esa lista de cosas maravillosas por las que vale la pena vivir. También se los invita a desempeñar personajes claves de la obra.

J.P.G.: Las Cosas Maravillosas es un texto poco poético, a priori podría parecer un problema pero es la clave para esta obra, el texto es una guía que va llevando al espectador, comprometiéndolo con lo que nos sabemos comprometer desde chicos. Nos fascina que nos cuenten un cuento, una historia, entramos rápido en esa convención, nos olvidamos de la escenografía, incluso cuando hay una. Decir Las Cosas Maravillosas es decir Había una vez, la voz de esa historia es tú mamá, tu papá, quien cumpla ese rol, una actriz, un actor.

P.: En estas obras de McMillan se vislumbran madres frágiles capaces de arruinar la psiquis de esas hijas a quienes el psicoanálisis abrazaría al detectar allí el germen del dolor. También queda en evidencia que hay revancha cuando logran, por fin, sobreponerse al dolor. ¿Cómo lo ves?

J.P.G.: En Las Cosas Maravillosas no hay una madre frágil, hay una persona con una patología grave como es una depresión severa, es algo que ni siquiera empezamos a entender, no solo nosotros, los profesionales tampoco. Una persona con una enfermedad grave a duras penas está para ella misma, difícilmente pueda estar para alguien más, sea hijo o no. ¿A qué llamaríamos una psiquis arruinada ? Las Cosas Maravillosas también cuenta la historia de un hijo y un papá que lo vincula con la música porque le resulta difícil hablar y un amor que lo trata bien, es decir que la madre no es lo único que le pasó en la vida, es uno más de sus vínculos importantes. Habla también de una persona que genera un sistema para soportar una realidad que no entiende. Como un humorista. El no lo convierte en humor sino en una lista.

P.: Para mitigar esa visión pesimista que empuja en “Las cosas maravillosas” se reiteran las pequeñas grandes cosas y momentos inmateriales para que el público salga con una sonrisa, pese a lo perturbador de la historia que acaba de ver, ¿qué podés reflexionar ?

J.P.G.: La obra se llama Las Cosas Maravillosas, de pesimista nada. Tampoco creo que el autor busque que la gente salga con una sonrisa sino redistribuyendo el peso de las cosas y recordar algo que ya sabemos, que salgamos del loop amargo y desalentador porque aunque existan motivos para mirar para ese lado también abundan motivos para mover la mirada hacia otros que nos restauran y que esas cosas están al alcance de todos como: 1 - el helado o 1427 - el plástico burbuja o 9998 Ver a alguien mirar la película que te gusta.