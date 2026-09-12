La serie de HBO Max que revela el origen de uno de los personajes más icónicos del terror y no te podés perder + Agregar ámbito en









La precuela de una película de Stephen King vuelve a Derry, para mostrar una nueva historia ambientada en 1962.

Bill Skarsgård vuelve como Pennywise en una producción de HBO que amplía el universo de terror creado por Stephen King. Magnific

El universo de Stephen King se amplío con una serie de HBO Max que funciona como precuela de las películas It (2017) e It: Capítulo Dos (2019). La producción se estrenó el 26 de octubre de 2025 y está disponible en HBO Max. La historia se traslada varias décadas antes de los acontecimientos protagonizados por el Club de los Perdedores. Esta vez, el pueblo de Maine vuelve a experimentar desapariciones, violencia y fenómenos que apuntan a la presencia de una entidad sobrenatural.

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Hablamos de IT: Bienvenidos a Derry. La serie fue desarrollada por Jason Fuchs, Brad Caleb Kane y Andy Muschietti, director de las dos películas más recientes de It. Muschietti también estuvo a cargo de varios episodios, incluido el piloto. Uno de los puntos más llamativos de la producción es la vuelta de Bill Skarsgård como Pennywise, el payaso que se convirtió en una de las figuras más reconocibles del cine de terror moderno.

De qué trata IT: Bienvenidos a Derry La primera temporada está ambientada en 1962, en una Derry muy distinta a la que aparece en las películas. La desaparición de un niño pone en marcha una serie de acontecimientos que involucran a varios jóvenes del pueblo y también a integrantes de la Fuerza Aérea estadounidense.

La llegada de Leroy Hanlon, interpretado por Jovan Adepo, y su familia ocupa un lugar central en la historia. Leroy es un comandante del Ejército que llega a Derry junto con su esposa Charlotte, interpretada por Taylour Paige, y su hijo Will, interpretado por Blake Cameron James.

Mientras la investigación por la desaparición avanza, empiezan a aparecer señales de que algo mucho más peligroso está pasando en el pueblo. La serie profundiza en la historia de Derry y en los ciclos de violencia que atraviesan a la comunidad.

HBO presentó la producción como una precuela centrada en los orígenes de la entidad conocida como Pennywise. La serie no adapta directamente una historia independiente de King, sino que toma elementos de su novela It para ampliar acontecimientos y personajes vinculados con ese universo. Quiénes forman el reparto Taylour Paige como Charlotte Hanlon

como Charlotte Hanlon Jovan Adepo como Leroy Hanlon

como Leroy Hanlon James Remar como el general Francis Shaw

como el general Francis Shaw Stephen Rider como Hank Grogan

como Hank Grogan Clara Stack como Lily Bainbridge

como Lily Bainbridge Matilda Lawler como Marge Truman

como Marge Truman Amanda Christine como Ronnie Grogan

como Ronnie Grogan Blake Cameron James como Will Hanlon

como Will Hanlon Arian S. Cartaya como Rich Santos

como Rich Santos Chris Chalk como Dick Hallorann

como Dick Hallorann Bill Skarsgård como Pennywise Tráiler de IT: Bienvenidos a Derry Cuántos episodios tiene y dónde verla La primera temporada de IT: Bienvenidos a Derry tiene ocho episodios. La producción debutó el 26 de octubre de 2025 y los capítulos se fueron lanzando semanalmente. La serie pertenece a HBO y puede verse completa en HBO Max. La historia fue concebida como una expansión del exitoso universo de It, con una historia que permite a los fanáticos explorar diferentes épocas de Derry. La elección de 1962 no es arbitraria: la producción recupera la idea de que los acontecimientos relacionados con la criatura forman parte de un ciclo que se repite en el pueblo y qué sigue acechando a su población.