Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo evoluciona su salud

El Sanatorio Mater Dei difundió este miércoles un nuevo parte sobre el estado de la conductora, quien permanece internada por un cuadro respiratorio. Según indicaron, se encuentra en una habitación común acompañada por su familia.

Mirtha Legrand continúa internada en el Sanatorio Mater Dei , aunque presentó una evolución favorable y sin complicaciones del cuadro respiratorio que motivó su ingreso, según informó este miércoles la institución en el último parte médico .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo parte oficial, firmado por el director médico del establecimiento, Dr. Enrique Echagüe , precisó que la conductora de 99 años permanece alojada en una habitación común y acompañada por sus familiares mientras continúa con su recuperación.

"La Sra. Mirtha Legrand evoluciona favorablemente y sin complicaciones de su cuadro respiratorio. Continúa en una habitación común, en compañía de su familia", indicó el comunicado difundido por el sanatorio ubicado en Palermo .

Desde el Mater Dei también agradecieron las muestras de afecto que recibió la histórica conductora desde que trascendió su internación. "Agradecemos a todos por el respeto y cariño que le transmiten", expresaron desde la institución.

Si la evolución continúa sin modificaciones , el próximo informe oficial sobre el estado de salud de Legrand será difundido el viernes. "De no mediar cambios, el día viernes emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei", concluyó el documento firmado por Echagüe.

La actualización llevó tranquilidad sobre la recuperación de la conductora, quien permaneció bajo seguimiento médico después de atravesar un cuadro de bronquitis.

Qué dijo Marcela Tinayre sobre la salud de su madre

Antes de conocerse el nuevo parte, Marcela Tinayre ya había buscado llevar tranquilidad sobre la situación de su madre durante una comunicación con Roxy Vázquez. La hija de Mirtha recurrió al humor para explicar el cuadro y lo relacionó con la intensa actividad social que mantiene la conductora.

“Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches”, escribió Tinayre.

La internación tiene como objetivo mantener a Legrand bajo supervisión médica y permitir que los profesionales completaran los estudios necesarios para controlar la evolución del cuadro respiratorio.

El antecedente de bronquitis de Mirtha Legrand

No fue la primera vez durante el año que Mirtha Legrand debió interrumpir temporalmente sus compromisos televisivos debido a un problema respiratorio.

En abril, la diva de los almuerzos sufrió un fuerte cuadro de bronquitis que la mantuvo alejada durante tres semanas de las grabaciones de su programa. Durante aquel período, su nieta Juana Viale quedó al frente del ciclo mientras su abuela completó la recuperación.

La situación volvió a repetirse ahora con una nueva afección respiratoria que requirió su internación y seguimiento en el Mater Dei.