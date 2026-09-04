Mirtha Legrand no hará su programa este fin de semana por un problema de salud: quién la reemplazará + Agregar ámbito en









La histórica conductora no será parte de su programa este fin de semana a raíz de una situación de salud complicada.

La diva de los almuerzos no será parte de su programa este fin de semana.

Mirtha Legrand no fue a grabar su programa La noche de Mirtha, que se emite los sábados por la noche en la pantalla de El Trece, por cuestiones de salud. Esta situación desató una incógnita sobre quién será su reemplazo.

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La información sobre la usencia de la diva fue confirmada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en Intrusos (América TV), según explicaron los conductores, Chiquita amaneció engripada. Asimismo revelaron que mientras comenzaban a llegar los invitados citados a la grabación Mirtha no se había presentado en los estudios de grabación a raíz del fuerte estado gripal con el que amaneció.

"Tiene un resfrío muy fuerte y también esa tos que cuando tosés te duele mucho la garganta", agregó entonces Daniel Ambrosino para graficar el estado de la diva infiriendo que podría tratarse de una "bronquitis o faringitis".

¿Quién reemplazará a Mirtha Legrand en su programa? Mientras compartían imágenes del móvil de América TV en la puerta de los estudios de grabación del programa, confirmaron que en ese momento era Juana Viale quien estaba grabando su programa, para luego confirmar que será su nieta quien se haga cargo del programa de su abuela de este sábado.

Minutos después el equipo de Intrusos obtuvo la confirmación por parte de Nacho Viale sobre el inconveniente de salud de Mirtha Legrand. "Mirtha amaneció con congestión y un poquito de gripe, así que el programa lo va a hacer Juana, grabará un programa atrás de otro", leyó Camilo García desde su teléfono celular la palabra del nieto y productor de la longeva conductora.

"Ojalá que sea solamente una gripe y que esté todo rápido, solucionado. Pero hay que prevenir, si es amanecer un poquito congestionado, mejor guardarse", desearon Pallares y Lussich mientras que Paula Varela se contactó con Marcela Tinayre, quien le confirmó que estaba almorzando con su famosa madre. "Dice que está almorzando con su mamá, que está regia con bronquios y resfrío fuerte y que el médico le dijo que se quede (en casa)", explicó Varela mientras señaló que para este fin de semana está anunciado mucho frío por lo que la mejor decisión fue resguardar a Mirtha.