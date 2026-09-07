Internaron a Mirtha Legrand: qué se sabe de su estado de salud

La conductora de 99 años fue internada en el sanatorio Mater Dei. Se conoció el primer parte médico y cómo seguirá su atención.

La conductora de 99 años permanece internada por una bronquitis, luego de haberse ausentado de su programa. Qué dijo Marcela Tinayre, cómo evoluciona y cuándo podría recibir el alta.

Mirtha Legrand fue internada este lunes en el sanatorio Mater Dei para realizarse estudios y controles médicos luego de atravesar un cuadro de bronquitis. La conductora de 99 años había suspendido días atrás la grabación de su tradicional programa por un problema de salud y su lugar fue ocupado por su nieta, Juana Viale.

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Según la información, la internación tiene como objetivo seguir de cerca su evolución y realizarle controles de rutina. La diva permanece bajo supervisión médica mientras se aguardan novedades sobre su estado de salud.

El Sanatorio Mater Dei informó este lunes que la conductora Mirtha Legrand “quedará internada por un cuadro respiratorio bronquial”.

De acuerdo al informe médico, "La Sra. Mirtha Legrand ingresó esta mañana a nuestro Sanatorio cursando un cuadro respiratorio bronquial". Sobre la evolución de su afección, el comunicado indicó que "quedará internada en una habitación común para completar estudios y continuar con el tratamiento médico correspondiente".

Y concluye: "De no mediar cambios, el día miércoles emitiremos un nuevo parte médico, siendo este el único medio de comunicación del Sanatorio Mater Dei".

Mirtha Legrand fue internada por una bronquitis

La conductora ingresó al sanatorio Mater Dei luego de varios días con problemas respiratorios. El cuadro comenzó como una gripe que la obligó a suspender sus actividades habituales y guardar reposo por recomendación médica.

Con el correr de los días, la situación derivó en una bronquitis y los médicos decidieron mantenerla bajo observación para realizarle estudios y monitorear su evolución.

Días atrás había suspendido la grabación de su programa

La primera señal de preocupación se conoció cuando Mirtha Legrand debió ausentarse de la grabación de La noche de Mirtha. Según se informó entonces, atravesaba un fuerte cuadro gripal y sus médicos le recomendaron permanecer en su casa y hacer reposo hasta recuperarse.

La decisión obligó a modificar la programación habitual del ciclo y dejó a la histórica conductora fuera de la pantalla durante el fin de semana.

La salud de Mirtha Legrand generó preocupación en las últimas horas luego de que fuera internada por una bronquitis. Desde su entorno aseguraron que los estudios dieron bien y que podría recibir el alta en las próximas horas.

Juana Viale reemplazó a su abuela en la televisión

Ante la ausencia de Mirtha, Juana Viale volvió a ocupar su lugar al frente de la tradicional mesa. La conductora se hizo cargo de los programas del fin de semana y llevó tranquilidad a los televidentes al referirse al estado de salud de su abuela.

La ausencia de Legrand no pasó inadvertida, especialmente por la continuidad que la conductora mantiene al frente de su ciclo televisivo incluso a sus 99 años.

Cómo se encuentra Mirtha Legrand

De acuerdo con la información publicada este lunes, Mirtha Legrand se encuentra de buen ánimo y permanece en contacto con sus allegados mientras los médicos avanzan con los controles.

Hasta el momento, además, no presentaba fiebre. La decisión de internarla apunta a realizar estudios y mantener un seguimiento cercano de su cuadro respiratorio.

Pasará la noche internada mientras continúa bajo control

La conductora permanecerá internada durante la jornada y pasará la noche en el centro de salud mientras continúa la realización de estudios y controles.

Por el momento, no trascendió un parte médico oficial con mayores precisiones sobre su evolución, aunque desde su entorno señalaron que la internación tiene un carácter preventivo.

La salud de Mirtha vuelve a generar preocupación

La internación de la conductora volvió a generar preocupación entre sus seguidores, luego de que en los últimos días tuviera que interrumpir su rutina televisiva.

A sus 99 años, Mirtha Legrand continúa con una intensa actividad profesional y se mantiene al frente de uno de los programas más emblemáticos de la televisión argentina. Por eso, su ausencia durante el último fin de semana y la posterior internación despertaron rápidamente la atención del mundo del espectáculo.