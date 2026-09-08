Marcela Tinayre habló sobre la internación de Mirtha Legrand y bromeó: "Esto le pasa por salidora"

La hija de la histórica conductora llevó tranquilidad sobre su salud, que permaneció internada en el sanatorio Mater Dei por un cuadro de bronquitis. La institución informó que pasó a una sala común para continuar con los estudios y el tratamiento.

Marcela Tinayre habló sobre el estado de salud de su madre, Mirtha Legrand , quien permaneció internada en el sanatorio Mater Dei para someterse a estudios de control luego de atravesar un cuadro de bronquitis .

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En una comunicación con Roxy Vázquez , Tinayre buscó llevar tranquilidad ante la preocupación generada por la internación de la conductora de 99 años y recurrió al humor para referirse a las posibles causas de su malestar.

“Muchas gracias, pero no vale la pena. Hay un parte médico que lo dice todo. Ella está rebién, le pasa esto por salidora y hace frío por las noches” , escribió la hija de la diva.

Vázquez leyó el mensaje al aire durante la cobertura sobre la salud de Legrand. “Ese es el mensaje de Marcela Tinayre, su hija” , precisó la periodista al compartir las palabras con las que la familia buscó despejar las inquietudes alrededor de la internación.

Las declaraciones de Tinayre se conocieron horas después de que el sanatorio Mater Dei difundiera este lunes un nuevo parte médico sobre la evolución de Mirtha.

Mirtha Legrand permanece internada. Archivo

Según comunicó la institución, la conductora pasó a una sala común “para completar estudios y continuar con el tratamiento correspondiente”.

El comunicado también transmitió el agradecimiento de sus familiares por los mensajes recibidos desde que se conoció la internación. “Su familia agradece a todos por las muestras de afecto y respeto durante la internación de Mirtha”, indicó.

De acuerdo con lo que trascendió desde el entorno de la conductora, la internación tuvo un carácter preventivo y buscó mantenerla bajo supervisión médica después de que se agravara el cuadro respiratorio.

Fuentes cercanas a la familia indicaron que Legrand se encontraba “de buen ánimo y en sala común”, en línea con la información brindada tanto por el sanatorio como por Tinayre.

Juana Viale reemplazó a su abuela en el programa

El problema de salud provocó que Mirtha no pudiera conducir este sábado La noche de Mirtha, su histórico ciclo en la pantalla de eltrece.

En su lugar quedó al frente del programa su nieta, Juana Viale, quien compartió la emisión con Ana Rosenfeld, Elba Marcovecchio, Karina Iavícoli y Luciana Rubinska.

Viale también se refirió a la salud de su abuela y eligió un tono distendido para llevar tranquilidad a los televidentes. “Acá estoy, poniéndome la camiseta porque la abuelita está con gripe. Le mandamos un besito enorme”, expresó al comienzo del programa.

Más tarde volvió a bromear sobre el tratamiento que realizaba la conductora: “Se está recuperando con sus tecitos y sus ungüentos naturales. Mentira, todos son medicamentos”.

El antecedente de bronquitis que sufrió este año

No fue la primera vez durante el año que Mirtha Legrand debió alejarse de su actividad televisiva por un problema respiratorio.

En abril, la conductora atravesó un fuerte cuadro de bronquitis que la mantuvo durante tres semanas fuera de las grabaciones. En aquella oportunidad, Juana Viale también asumió la conducción del programa durante la recuperación de su abuela.

Ahora, la decisión de internarla permitió que permaneciera bajo seguimiento médico mientras los profesionales completaron los estudios necesarios para evaluar su evolución.

El comentario de Marcela Tinayre acerca de la intensa vida social de su madre se sumó así a los mensajes de la familia destinados a reducir la preocupación por su estado.

Mirtha continuará con el tratamiento y los controles en el Mater Dei, mientras que el próximo parte médico está previsto para este miércoles, salvo que antes se produzca algún cambio en su evolución.