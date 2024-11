Keane en Argentina: un regreso cargado de energía y nostalgia

Liderados por el vocalista Tom Chaplin, el grupo británico salió al escenario a las 21 ante un recinto lleno, e inmediatamente comenzó el extenso y repleto de éxitos setlist, con ''Can’t Stop Now'' . Luego, una seguidilla con los enérgicos ''Silenced By The Night'' , ''Bend and Break'' y ''Day Will Come'' , donde el público de campo acompañó saltando eufóricamente.

KEANE__GALLO_BLUGUERMANN_@gallo_rockpix-44.JPG Tom Chaplin cantó 28 canciones y estableció un récord para la banda inglesa en Latinoamérica. Gallo Bluguerman

En un momento, el cantante, acompañado por Tim Rice-Oxley en el piano; Richard Hughes en la batería; y Jesse Quinn en el bajo, hizo una promesa: ''Vamos a cantar más canciones que en cualquier otro show porque Argentina es muy especial para nosotros''. Así, siguieron el recital con ''Your Eyes Open'', ''Nothing in My Way'', ''Spiralling'' y ''Sunshine''; antes de tocar una de las sorpresas de la noche: ''The Frog Prince'', perteneciente al segundo álbum de la banda, Under The Iron Sea.

Prosiguieron con ''The Way I Feel'', el primer single que marcó su regreso en 2019, tras una separación temporal que se extendió durante 5 años. Dicho álbum fue presentado por los ingleses ese mismo año, y también en el Movistar Arena de Villa Crespo. En ''You Are Young'', Chaplin se divirtió coreando la canción con el público argentino, al que destacó como ''el más ruidoso'', y le siguió el poderoso ''Everybody’s Changing'', uno de sus mayores éxitos.

keane.jpeg Ante un Movistar Arena repleto, Keane dio un repaso por todos sus éxitos. Juan Pablo Paredes

El momento de la calma llegó con ''Hamburg Song'', una de las canciones más emotivas de la agrupación, y le siguieron la enigmática ''Untitled 1'' (que recién la comenzaron a tocar en esta gira) y el B-side ''Snowed Under'', a pedido de una fanática llamada Laura que se encontraba en el público.

Momentos después, y con una felicitación por la obtención de la Copa del Mundo del 2022 a la audiencia, continuaron con una seguidilla plagada de éxitos: ''A Bad Dream'', ''Perfect Symmetry'', ''Is It Any Wonder?'', ''She Has No Time'', ''This Is the Last Time'', ''Crystal Ball'', y el mayor de sus éxitos: ''Somewhere Only We Know''.

KEANE__GALLO_BLUGUERMANN_@gallo_rockpix-01 (1).JPG La banda se fue ovacionada por el público y prometió volver una sexta vez. Gallo Bluguermann

Con 22 canciones en sus hombros, los cuatro integrantes se fueron a descansar unos minutos, y rápidamente volvieron al escenario para cumplir con su promesa. Primero, fue el turno de ''Disconnected'', y le siguió ''My Shadow'', donde Chaplin se calzó la guitarra eléctrica. Luego ocurrió uno de los momentos más destacados de la noche, cuando la banda realizó un cover de la canción ''Under Pressure'', de Queen y David Bowie. En ese momento, el cantante demostró por qué es una de las mejores voces en la actualidad.

Para cerrar la noche fueron ''We Might As Well Be Strangers'', ''Sovereign Light Café'', y ''Bedshaped'' las elegidas por el grupo, que además no sólo prometió volver, si no que también anunció que están trabajando en nueva música. De esta manera, tocaron la impresionante cantidad de 28 canciones y cumplieron con su palabra.

En síntesis, se trató de una noche mágica, tanto para los ingleses como para sus fanáticos, con una muestra de cariño recíproco y duradero en el tiempo. Sin dudas, Keane tiene un extenso pasado que lo convierte en una banda nostálgica, pero también tiene un gran presente, y un prometedor futuro.