Cher cumple 80 años: del orfanato al éxito mundial e ícono del pop

La artista atravesó pobreza, problemas de aprendizaje y una adolescencia inestable antes de transformarse en una figura central del espectáculo.

A los 80 años, Cher sigue ocupando un lugar extraño y único dentro de la cultura popular . No encaja del todo en la lógica de las estrellas clásicas de Hollywood, pero tampoco en la de las celebridades modernas. Durante más de seis décadas pasó de cantante folk a reina disco , actriz premiada, figura televisiva y referencia estética para distintas generaciones.

Su historia personal, igual, estuvo lejos del glamour permanente que muchas veces rodea su imagen pública. Antes de los escenarios gigantes, las giras y los premios, hubo mudanzas constantes, dificultades económicas y una infancia marcada por la incertidumbre . En distintas entrevistas, la propia Cher habló de períodos en orfanatos temporales y de los problemas que tuvo en la escuela por la dislexia y la discalculia, condiciones que en los años 50 casi ni se diagnosticaban.

Con el tiempo construyó una carrera enorme, aunque también contradictoria y llena de reinvenciones. Pasó por etapas de enorme popularidad y otras donde parecía quedar fuera de época.

Cher nació como Cherilyn Sarkisian en California, en 1946. Su madre, Georgia Holt, era actriz y modelo, aunque atravesaba serias dificultades económicas. La relación familiar estuvo marcada por cambios permanentes de pareja, problemas financieros y mudanzas constantes. En algunos momentos, la situación llegó a ser tan complicada que la cantante pasó un tiempo en un orfanato mientras su madre intentaba reorganizar su vida.

Esa experiencia dejó huella. Cher contó años después que de chica se sentía diferente y muchas veces aislada. En la escuela tenía dificultades para leer y para resolver ejercicios matemáticos, aunque durante mucho tiempo nadie entendía por qué. Décadas después explicó públicamente que padecía dislexia y discalculia, algo que ayudó a reinterpretar buena parte de sus problemas escolares.

Su adolescencia tampoco fue sencilla. Dejó la escuela secundaria antes de terminarla y empezó a moverse por ambientes artísticos de Los Ángeles buscando oportunidades. Ahí apareció una mezcla de intuición, personalidad y ambición que terminó definiendo gran parte de su carrera. Según relató varias veces, sentía que no encajaba en ningún molde tradicional de la época: era demasiado alta, demasiado frontal y tenía un estilo que rompía con la estética dominante de aquellos años.

Cher

También hubo momentos de enorme fragilidad económica. Antes de la fama, trabajó en pequeños empleos y sobrevivió con ingresos muy bajos mientras intentaba entrar al mundo del espectáculo. Esa etapa suele quedar tapada detrás de la figura extravagante y sofisticada que se volvió famosa después.

El éxito de Cher con la música

El salto a la fama llegó en los años 60 junto a Sonny Bono. Como dúo, Sonny & Cher se convirtió rápidamente en un fenómeno popular gracias a canciones como “I Got You Babe”, que terminó siendo uno de los himnos pop de la década.

La química entre ambos funcionaba tanto en la música como en televisión. El programa “The Sonny & Cher Comedy Hour” transformó a Cher en una figura masiva dentro de Estados Unidos. Su forma de hablar, el humor irónico y especialmente sus looks extravagantes empezaron a llamar tanto la atención como sus canciones. Era una celebridad completa, algo poco habitual para una mujer en esa época.

Después de separarse de Bono, muchos pensaron que su carrera podía apagarse. Pasó por momentos difíciles a nivel comercial y artístico. Pero a fines de los 70 volvió con fuerza gracias a la música disco y canciones que se convirtieron en clásicos de pistas y radios.

En cine consiguió reconocimiento con películas como Moonstruck, que le valió el Oscar a mejor actriz. A esa altura ya era mucho más que una cantante famosa. Había construido una figura artística transversal, capaz de moverse entre distintos formatos sin perder identidad.

Cher antes y después Gemini

En los 90 y 2000 volvió otra vez a la cima musical con “Believe”, tema que marcó una época por el uso del autotune y que acercó su figura a nuevas generaciones. Ese hit mostró algo que la industria todavía reconoce, y es que Cher tiene una capacidad poco común para detectar cambios culturales y adaptarse sin perder personalidad. A los 80 años, sigue siendo una referencia para artistas pop, drag queens, diseñadores y músicos de distintas generaciones. Su influencia aparece en nombres muy distintos entre sí, desde Madonna hasta Lady Gaga.