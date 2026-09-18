El vice de Donald Trump calificó a la serie "Emily en París" como una "obra maestra" y a comparó con Shakespeare

Según el vicepresidente de Estados Unidos la serie se trata de una "crítica cultural masiva a la toma de decisiones de la generación millennial".

El vicepresidente de Estados Unidos J.D. Vance reveló que es fan de la serie de comedia romántica de Netflix Emily en Paris , y calificó al creador de la serie, Darren Star , como "el Shakespeare de nuestro tiempo" .

La serie, cuya sexta y última temporada se estrena en diciembre en Netflix, está protagonizada por Lily Collins en el papel de la joven ejecutiva de marketing que da título a la serie y que llega a la capital francesa para trabajar en la industria de la moda, metiéndose en diversos líos personales y profesionales por el camino.

En un vídeo publicado en TikTok e Instagram, el vicepresidente estadounidense explicó que un amigo la había criticado recientemente, lo que le llevó a salir en defensa de lo que él calificó como una "obra maestra de la televisión estadounidense" .

Tras explicar la premisa a quienes no estén familiarizados con el tema, Vance aseguró que: “En realidad, se trata de una crítica cultural masiva a la toma de decisiones de la generación millennial".

“Ella va a París, y es obvio para todos los que ven el programa que debería terminar con el chef francés [Gabriel, interpretado por Lucas Bravo ].

“Ella debería casarse con este hombre. Deberían formar una familia. Ya sea en París o en Estados Unidos, deberían construir una vida juntos. Eso es lo que deberían estar haciendo.”

Continuó: “Lo que hacen ambos es cometer una serie de errores absurdos, a veces hilarantes, a veces no particularmente creíbles, en los que ella termina con un montón de gente al azar o se centra en su trabajo.

“El hecho de que sigan tomando decisiones atroces es, en cierto modo, la mejor crítica cultural, diría yo, de mi generación, la de los millennials. Es, a riesgo de exagerar, el Shakespeare de nuestro tiempo.”

Según diversos medios estadounidenses las palabras de Vance son un intento por acercarse a las votantes más jóvenes antes de las elecciones estadounidenses de 2028, en las que se espera que se presente como candidato.

De qué trata Emily en París

La sexta y última temporada de la exitosa comedia dramática Emily en París llegará a Netflix el jueves 24 de diciembre y marcará el cierre definitivo de las aventuras europeas de Emily Cooper, interpretada por la actriz Lily Collins. Los nuevos episodios se encuentran en fase avanzada de producción, rodándose en locaciones clave como París, Mónaco y las costas de Grecia, país que jugará un rol fundamental en la resolución del arco dramático.

La última entrega deberá resolver el triángulo amoroso y los dilemas profesionales que quedaron inconclusos al cierre de la quinta temporada tras los acontecimientos acontecidos en Roma, Venecia y la capital francesa.

Además de Lily Collins, el elenco principal tendrá varios regresos para acompañar el desenlace de la historia. Entre ellos aparecen Lucas Bravo, Samuel Arnold, Bruno Gouery y Lucien Laviscount. También volverá Minnie Driver, quien interpreta a la princesa Jane.