Ya llegó a Disney+ el final de temporada de la última serie de Marvel "Daredevil: Born Again"

El último capitulo de "Daredevil: Born again" ya esta disponible en Disney+.

La plataforma de streaming Disney+ estrenó el último capítulo de la primera temporada de "Daredevil: Born Again" . Es el relanzamiento de la trama que ya venía de Netflix que tuvo tres temporadas.

En "Daredevil: Born Again", Matt Murdock, un abogado ciego con habilidades superdesarrolladas lucha por la justicia desde su ajetreado bufete mientras el antiguo jefe mafioso Wilson Fisk emprende una carrera política en Nueva York. Cuando sus identidades pasadas empiezan a salir a la luz, ambos se ven abocados a un enfrentamiento inevitable.

Aunque todavía no hay nada confirmado lo que sí se sabe es que no estaría en la película de Avengers: Doomsday, o por lo menos así parece ya que el nombre de Charlie Cox, el protagonista de "Daredevil" no apareció en el anuncio de esta futura entrega.

La siguiente temporada se estrenará en 2026 por lo que pareciera que lo que llaman presente en la serie no está relacionado con los últimos sucesos que vimos en las películas de este año.

Reparto de "Daredevil: Born Again"