Primer adelanto de "Spider-Noir", la serie protagonizada por Nicoles Cage

Cage ya había interpretado a Spider-Man Noir en la película animada ganadora del premio Oscar “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Tras cautivar al público con Spider-Man: Into the Spider-Verse y su secuela de 2023 (aunque solo en los créditos posteriores), Spider-Man Noir ahora será el protagonista de la próxima serie de acción real de Prime Video , Spider-Noir . El proyecto protagonizado por Nicolas Cage , anunciado inicialmente en febrero de 2023, se estrenará en 2026.

Harry Bradbeer, conocido por Fleabag y Killing Eve , dirige y produce los dos primeros episodios, con Oren Uziel (La Ciudad Perdida, Comando Especial) y Steve Lightfoot, conocido por su trabajo en The Punisher de Marvel, como co-showrunners y productores ejecutivos. El trío original de Into the Spider-Verse , Phil Lord, Christopher Miller y Amy Pascal, también participa en el desarrollo