La China Suárez apuntó contra Ángel de Brito desde Turquía: qué le dijo

La actriz apuntó contra el periodista por afirmar que Benjamín Vicuña no pudo ver a sus hijos.

La actriz China Suárez estalló en las últimas horas contra el periodista Ángel de Brito , en medio de su tensa disputa con su ex, y padre de sus hijos, Benjamín Vicuña .

Suárez le dedicó un mensaje en redes sociales al periodista en su Instagram. Fue luego de que De Brito afirmara que Vicuña no estará pudiendo ver a los hijos de ambos, Magnolia y Amancio, una vez que China partió a Turquía.

"Nadie le contestaba, el encargado le dijo que no sabía nada (...) Fue a la comisaría a denunciar el impedimento de contacto", apuntó De Brito sobre un freno que estaría viviendo el actor para ver a sus hijos.

Todo comenzó cuando De Brito afirmó que Benjamín Vicuña no habría podido ver a sus hijos.

En otra historia de Brito continuó con su relato al detallar que en los últimos tres días Vicuña no pudo ver a sus hijos. "Hoy le tocaba tenerlos y fue imposible", sostuvo sobre ayer.

Así, Suárez continuó: "¿De qué impedimento hablás, Ángel? No me digas que no sabés que hoy, en este momento, están durmiendo en casa de su padre con mi niñera cargo".

china suarez vs angel de brito "¿De qué impedimento hablás?", retrucó Suárez. @sangrejaponesa

En pleno vuelo: la China Suárez habló sobre por qué fue contra Benjamín Vicuña

La actriz China Suárez habló con los medios y explicó por qué apuntó contra el padre de sus hijos Benjamín Vicuña, luego de que él revocara el permiso de sus hijos de salir del país. Fue en medio de su vuelo a Turquía junto a su novio, el jugador Mauro Icardi.

Luego de que Vicuña decidiera dar de baja el permiso de viaje de sus hijos menores Amancio y Magnolia, Suárez lo denunció y dejó el país sin ellos. En medio de su viaje, la actriz reveló los motivos que la llevaron a hacer públicos los problemas que mantenía con su ex.