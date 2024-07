La China Suárez y L-Gante lanzaron una canción juntos: "Llora como un arrepentido"

Enfocada cada vez más en su faceta de cantante, la actriz se unió al representante de la cumbia 420 para, a puro ritmo urbano. A pocas horas de su estreno, el tema causó furor entre los usuarios no solo por la puesta audiovisual, sino por la letra que dejó varias indirectas en el camino.

“Cantá conmigo si a vos también te mintieron”, “Tu papel lamentable ahora a mí me divierte”, entona Suárez en algunos pasajes de la canción que, a horas de su estreno, ya es furor en las diferentes plataformas. Así como también se la oye deslizar “El que se enamora, pierde”, frase por demás controvertida dado que esa misma frase cantó Wanda Nara en la canción Ibiza.

En tanto, “Te entregué todo mi corazón, vos no pudiste con tanto”, “Ni para engañarme, tú fuiste inteligente” o “Llora como una arrepentida, me dejaste tirado, me cagaste la vida”, son otras de las picantísimas frases que resuenan en las estrofas de la flamante canción de Eugenia Suárez y Elián Valenzuela.