Creamfields Argentina 2026: ya está confirmado el line-up completo

El festival será el próximo 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad.

Creamfields Argentina ya tiene line-up completo para 2026. El festival de música electrónica reunirá a grandes nombres de la escena internacional y a una importante representación de DJs y productores argentinos. Entre las principales figuras estarán Charlotte de Witte, FISHER, The Blessed Madonna, HUGEL y Loud Luxury.

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La 18ª edición será el sábado 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires y las entradas ya están a la venta. A continuación, conocé los detalles.

View this post on Instagram Dónde y cuándo será Creamfields Argentina 2026 Creamfields Argentina 2026 se realizará el sábado 14 de noviembre en el Parque de la Ciudad de Buenos Aires. La edición marcará el regreso del festival al predio del sur porteño, que ya fue sede de las últimas ediciones del encuentro.

La jornada comenzará desde las 14 y se extenderá durante la tarde y noche, con diferentes escenarios funcionando de manera simultánea. La organización prevé una puesta de gran escala, con propuestas visuales, iluminación y sonido pensados para acompañar la grilla.

Según lo que detalló la organización, el establecimiento contará con espacios gastronómicos, sectores de descanso, puntos de hidratación y asistencia permanente para el público. El ingreso será exclusivo para mayores de 18 años y será obligatorio presentar el DNI junto con la entrada.

Las tickets ya están disponibles a través del sitio web de Venti (https://venti.live/eventos). Line-up confirmado La grilla de Creamfields Argentina 2026 estará encabezada por Charlotte de Witte, FISHER, The Blessed Madonna y HUGEL. A ellos se suman, Anfisa Letyago, Loud Luxury, SOSA, Kölsch, Sven Väth, Innellea, Nic Fanciulli, Enrico Sangiuliano y Faithless Sound System. El line-up también tendrá una importante presencia de artistas nacionales. Entre los nombres anunciados aparecen DJs Pareja, Carca DJ Set, Festa Bros, Guido Sartoris, Ana Hagen, Loïc, Lulù Matheou, Luis Nieva, Mabel, Manu Oubiña, Mar Monzón, Martin Huergo, Miguel Silver, Momo Trosman y Pabels. La selección permite recorrer diferentes estilos: desde techno y house hasta sonidos melódicos, minimal/deep tech y propuestas vinculadas al Latin House.

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